У Рівненській області розпочалась масова вакцинація проти поліомієліту: що кажуть батьки дітей

У селі, де стався спалах, батьки не відмовляються від вакцинації дітей.

Масова вакцинація проти поліомієліту стартувала на Рівненщині. Почали із села, де стався спалах. Там паралізувало дівчинку, якій рік і 4 місяці. А згодом поліовірус виявили ще в шістьох дітей із цієї родини. Після цього в області оголосили надзвичайну ситуацію.

Також читайте Поліомієліт потрапив у Рівненську область із закордону: в регіоні оголосили надзвичайну ситуацію

Про це 11 жовтня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

4-річна Валерія із мамою під кабінетом щеплень чекає своєї черги.

"У нас всі щеплення є. Ми вакцинуємся", - каже місцева мешканка Тетяна Мосійчук.

Як і ще троє дітей у цій сім'ї. За додатковою дозою вакцини від поліомієліту прийшли через спалах у їхньому селі.

Для дітей до 5 років поліомієліт найзагрозливіший. Відтак щеплять, як невакцинованих дітей, так і вакцинованих. Спершу оглядають.

"Уколи робляться в незалежності від віку дитини на перші 2 вакцинації. А на першу ревакцинацію і на другу це - жива вакцина оральна, це крапельки", - каже завідувачка медпунктом Олена Малафей.

Новини України: у Рівненській області стартувала масова вакцинація проти поліомієліту

Для трирічної Євгенії це перша вакцинація.

"Ми не були щеплені раніше, бо дитина постійно хворіла", - каже місцева жителька Тамара.



Та через спалах батьки вирішили терміново убезпечити донечку. Як і інші мами, які зібралися тут

"Я така, що цього всього боюся. І я хочу щеплювати діток і буду щеплювати", - каже місцева мешканка Тетяна Бенюк.

"Протягом 14 днів ми маємо максимально охопити дитяче населення до 5 років щепленнями не менше 95% від загальної кількості. Це дуже небезпечна інфекція і жодних відмов не можна зараз допускати", - каже в.о генерального директора Рівненського центру контролю та профілактики хвороб Роман Сафонов.



А почалося з того, що у півторарічної дівчинки з цього села паралізувало ніжки. Виявилося у неї поліомієліт.

"У дитини попереду ще не один курс відновного лікування, реабілітація. Будемо намагатися зробити усе, щоб вона ходила", - каже завідувачка Центру відновного лікування для дітей з органічними ураженнями ЦНС Лілія Зорук.



Паралельно фахівці виявили поліовірус ще в шістьох дітей цієї сім'ї. Вони почуваються здоровими. Однак є носіями вірусу. Нині в школу не ходять. На "дистанційку" перевели й усіх нещеплених учнів закладу.

"За результатами дослідження, яке було оприлюднене саме Гельсінською лабораторією, вони підтвердили, що цей вірус є аналогічним тому, який циркулює в Таджикистані та Афганістані", - каже головний санітарний лікар України Ігор Кузін.



Відтак імовірно вірус до них завезли з-за кордону, припускають фахівці. Тож тепер шукають серед знайомих родини хто саме це міг зробити. Також у селі взяли проби води і стоків, бо заразитися можна і через них. Аби не допустити нових випадків - взялися за масову вакцинацію. Сподіваюся, що щеплять усіх за 2 тижні.

"Багато в нас хворих дітей. Мами сказали, що відмовляються приходити. Є мами такі, що не можуть, тому що вони на на роботі. Щоб категорично не будемо чи не прийдемо, то такого на сьогоднішній день не було", - каже медсестра Олена Приходько-Мельничук.



Після дітей у селі щепитимуть усю Рівненщину. Медики запевняють, вакцини вистачить на всіх.

Нагадаємо, 6 жовтня підтвердили випадок паралічу внаслідок захворювання на поліомієліт у 1,5-річної дитини з Рівненської області. Пізніше стало відомо, що в родині, де поліомієліт паралізував немовля, захворіло ще шестеро дітей. Востаннє в Україні фіксували захворювання на поліомієліт у 2015 році.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання