У Рівненській області розробили план евакуації людей у разі нападу Білорусі

Не панікувати, але бути готовими до ймовірності відкриття другого фронту.

На Рівненщині заговорили про евакуацію населення у разі наступу з Білорусі. План порятунку цивільних із двох прикордонних районів розробляли військові, правоохоронці та чиновники. Кажуть - це не означає, що загроза вторгнення зросла. Однак, готовими бути варто.

Тож хто перший у списках на евакуацію, в ефірі ТСН розповіла кореспондентка Анна Махно.

Безпорадні та соціальнонезахищені – їх, у разі небезпеки, евакуйовуватимуть серед перших. Напоготові і транспорт для населення прикордонних районів.

"Шкільні автобуси, говоримо про підприємців, про перевізників", - говорить селищний голова Рокитного Григорій Таргонський.

У військовій адміністрації прорахували маршрути, якими можна буде виїхати на власних автівках. План евакуації двох прикордонних районів Рівненщини у військовій адміністрації розробляли, спираючись на досвід Запоріжжя та Чернігівщини. Наголошують: це не означає, що загроза нападу з Білорусі зросла. Але вона зберігається.

"Ми чомусь завжди реагуєм після того, як щось трапляється. Тому в цілях і профілактики, і в цілях чергового навчання", - пояснює заступник керівника Рівненської ОВА Сергій Подолін.

І хоч сподіваються, що план евакуації не знадобиться, готують його ретельно. А сил, і зброї кажуть вдосталь, щоб зустріти ворога. Поки ж люди на Поліссі прислухаються, що чути з Білорусі. Живуть майже звичним життям.

От 55-річний пан Руслан тішиться господарством і роздумує, що з усім цим робити, якщо таки посунуть.

"Забрать з собою або вигнати, щоб не попало воно нікому, якщо чесно, чужим. Знадобиться чи ні, а план евакуації таки має бути. За дітей, за дружину є хвилювання. Сам би я нікуди не їхав, стояв би на своїй землі", - говорить житель Полісся Руслан Берташ.

І такої думки, каже, всі його знайомі чоловіки.

"Люди знають, де можна заховатися, давати відсіч ворогу, не даючи йому спокою і можливості вільно дихнути. Люди тут налаштовані в категоричній формі, це однозначно", - зазначає селищний голова Рокитного Григорій Таргонський.

Наразі ж чиновники і військові про всяк випадок закликають мати тривожні валізки. Якщо буде потреба в евакуації– повідомлять заздалегідь і офіційно.

Читайте також: