У Рівненській області селяни затримали списаний вертоліт, що незаконно кропив поля

Пілот до їхнього приїзду втік, ґвинтокрил копи взяли під охорону.

Селянин із дружиною затримали гелікоптер, який незаконно кропив поля на Рівненщині.

Про це повідомляє журналістка ТСН.

Ґвинтокрил орендарів біля села помічали кілька днів поспіль, однак упіймати не могли. Коли побачили знову - взялися переслідувати. Спершу полями машиною, а коли вертоліт сів заправлятися, навіть бігли до нього, щоб перешкодити злету.

Подружжю це вдалося і вони викликали поліцію. І хоч пілот до їхнього приїзду втік, ґвинтокрил копи взяли під охорону.

З'ясувалося, ним заборонено літати вже не один десяток років. У поліції розслідують забруднення земель і вирішують питання притягнення до відповідальності за експлуатацію вертольота.

«Вертоліт не зареєстрований і вже близько 30 років знятий з обліку, відтак польоти на ньому заборонені», - повідомили в місцевій поліції.

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