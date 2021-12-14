У Рівненській області сніг ламав дерева і "полонив" в заметах швидкі і автобуси

У Рівненській області сніг ламав дерева і "полонив" в заметах швидкі і автобуси

Довелося рятувати авто із-під гілля

Понад дві сотні населених пунктів нині знеструмлені через негоду. Найбільше на Львівщині, де два дні поспіль не вщухали снігопади, дороги не встигали розчищати, а напередодні надвечір шляхи вкрила ожеледь.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

На трасі Київ-Чоп поблизу селища Ожидів утворився десяти кілометровий затор - там у снігу забуксували ваговози, а менші автомобілі не мали шансів об'їхати. Кілька годин довелося чекати, аби рух відновили повноцінно.

На Рівненщині грузли швидкі, автобуси та вантажівки, повалило десятки дерев. Шляховики та рятувальники працюють у посиленому режимі.

Зараз на трасі Київ-Чоп ніяких затримок руху немає, та розслаблятися не варто. Адже за день сніг підтанув, а на ніч прогнозують морози та відповідно добрячу ожеледицю.

Але нинішня доба і так виявилася нелегкою для дорожників та рятувальників. Сніжило так, що світу білого видно не було. Вантажівки не могли підніматися на підйоми, грузли. В снігові пастки потрапляли швидкі, а дерева під навалою снігу падали на машини та дороги.

У Львівській та Рівненській областях снігопади знеструмили села і ускладнили трафік | Новини України

«Із снігових заметів рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки карету швидкої допомоги, що перевозила важкохворого чоловіка, шкільний автобус та 13 вантажних автомобілі. Окремо бійці виїжджали на розчищення дерев, що падали на автомобілі та заблоковували рух», - кажуть рятувальники.

До одного з пацієнтів у село через замет не змогла дістатися швидка. Тож фельдшер пішки йшов півтора кілометри і таки надав допомогу хворому.

Рятувальники, поліція та дорожники закликають водіїв бути обережними, надто на трасах.