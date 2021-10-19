У Рівненській області водій збив візок з немовлям на переході: у якому стані мати і дитина

У Рівненській області водій збив візок з немовлям на переході: у якому стані мати і дитина

За неуважність на дорозі, яка ледь не призвела до трагедії, водієві загрожує обмеження волі до трьох років.

У місті Дубно Рівненської області водій збив 10-місячного хлопчика, якого мама везла пішохідним переходом. Внаслідок удару візочок з малюком відлетів на кілька метрів та перекинувся. Дитину з травмою голови забрала "швидка".

Про це йдеться 19 жовтня у сюжеті ТСН.19:30.

Як все відбулося — зафіксував реєстратор машини, що їхала позаду. На кадрах видно, як мама з дитиною у візочку йде нерегульованим пішохідним переходом. І просто на них їде легковик, який різко починає гальмувати і вивертає кермо. Проте зіткнення не вдалося уникнути і авто збило візочок, який відлетів на кілька метрів. Найімовірніше, малюка врятувало те, що він був пристебнутий до візочка.

"Дитину привезли у приймальне відділення лікарні у стані середньої важкості. Хлопчик отримав забої м'яких тканин голови, тулуба, закриту черепно-мозкова травма і струс мозку. Дитина буде перебувати під спостереженням лікарів", — розповів травматолог Дубенської лікарні Олег Рудик.

24-річна мама хлопчика не постраждала, але дуже злякалася за маленького сина. Говорити з журналістами жінка відмовилася.

Новини України: водій збив 10-місячного хлопчика, якого мама везла переходом

Водієм авто, який збив візочок з малям, виявився 65-річний чоловік. Після наїзду на візок він одразу зупинився. За результатами освідування, чоловік був тверезий. Чому наїхав на візочок з дитям, достеменно пояснити правоохоронцям так і не зміг. Переконує, що замислився про щось за кермом і пізно помітив людей на переході.

Свою провину чоловік визнає повністю. Слідчі вже відкрили провадження. За неуважність на дорозі, яка ледь не призвела до трагедії, йому загрожує обмеження волі до трьох років.

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