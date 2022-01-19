У Рівненській області врятованій видрі на прізвисько Пушок шукають нову родину: подробиці

Родина, яка врятувала видру, намагається створити для тварини максимальний комфорт, однак розуміє, що хижакові не варто жити в домашніх умовах.

Самцю видри на прізвисько Пушик, якого влітку врятувала від загибелі та прихистила родина із Рівненщини, шукають комфортну домівку.

Люди вчили Пушика їсти, ловити рибу та тішилися його норовливим характером, однак самець підріс і господарі розуміють, що інстинкти хижака от-от почнуть брати гору, йдеться в сюжеті ТСН 19:30.

Самотнє крихітне видреня, яке ледь повзало і несамовито кричало, Юрій Никончук побачив поблизу водойми біля лісу влітку. Спершу не чіпав, гадав, що десь поруч його батьки. "Вона там була два дні, пищала... Я їздив до неї, а потім не витримав і забрав", - згадує чоловік.

За його словами, звірятко не вміло навіть їсти. Втім, у родині тварину виходили, а згодом спробували навчити самостійно добувати собі їжу, однак зрозуміли, що в природі Пушику не вижити, і залишили його у себе.

У родині намагаються створити найкомфортніші умови для улюбленця, щоб і накупався, і набавився, і харчувався правильно. Однак, хоч до нього і прикипіли, розуміють, що йому було б краще жити з родичами та біля великої водойми.

Відтак нині шукають для нього домівку, де б звіру було добре. "Почався шквал дзвінків, але люди не розуміють, як утримувати цю тварину. Вони хочуть її до квартири", - розповідає зоозахисниця Іннеса Шишкіна.

Видра - це хижак і найкраще б йому було в умовах, наближених до природи, наприклад в зоопарку, кажуть фахівці.

"Йому зможуть забезпечити професійний догляд, умови та майбутнє у сенсі розмноження. Тому що, якщо це хлопчик, йому знайдуть дівчинку і він зможе жити повноцінним життям", - вказує директор Одеського зоопарку Ігор Беляков.

Безпечні та комфортні умови для Пушика хочуть і його рятівники. Кажують, готові розглянути варіанти, де видра змогла б жити разом із родичами. Самі ж обіцяють їздити до хижака в гості. Детальніше дивіться у сюжеті ТСН:

Порятунок видри: господарі хижака з Рівненської області шукають йому нову домівку

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