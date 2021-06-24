У Рівному блогерка оголилась в тролейбусі на очах у пасажирів: кондукторка викликала поліцію

У Рівному блогерка оголилась в тролейбусі на очах у пасажирів: кондукторка викликала поліцію

Кондуктор зробила дівчині зауваження, однак та на нього ніяк не відреагувала.

У Рівному інста-блогерка Катя Маямі роздяглася в тролейбусі. На перформанс бурхливо відреагували користувачі мережі, а також кондуктор громадського транспорту.

Скандальне відео 24-річна блогерка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі.

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На ролику видно, як дівчина разом зі своїм оператором їде в тролейбусі. Примітно, що крім неї в транспорті є й інші пасажири. У якийсь момент оператор, яка знімала ролик, запитала у неї: "Слабо в траліке роздягнутися?". Після чого дівчина зняла з себе одяг і залишилася в одному купальнику.

Дефіле перервала кондуктор, яка зажадала, щоб дівчина вдягла маску, оскільки в громадському транспорті вона їхала без засобів індивідуального захисту.

Користувачі соцмережі неоднозначно поставилися до перфомансу блогерки. Одні кажуть, що відео вийшло дуже кумедним, інші про нього відгукуються вельми критично.

Це чиста неповага.

Маячня. Вже не знають, що придумати.

Дуже шкода, що у нас зараз така молодь.

ТСН.ua дівчина розповіла, що зйомка виявилася спонтанною, як, власне, і вибір самої локації. При цьому у ролику була мета — "розбурхати" суспільство.

"Ми в цей день приймали участь в зйомках проморолика, тому були в купальниках. Прийняли спонтанне рішення зняти вірусне відео з роздяганням в тролейбусі. Очікували на цей перфоманс бурхливу реакцію бабусь. Але тут налетіла кондуктор, тому ми так і не дочекалися реакції бабусь",— розповіла нам блогерка Катя Майамі.

Вже після "дефіле" кондуктор викликала поліцію, каже Катя. Втім, правоохоронців дівчата так і не дочекалися. Відсутність маски ж вона пояснює "порушенням своїх прав".

"В кінці кондуктор викликала поліцію і ми покинули тролейбус, щоб не красти час співробітників поліції. Маску не ношу, бо це порушує права і свободу", — додала блогер.

Нагадаємо, що блогер Олександр Волошин потрапив в скандал, відібравши у дитини подарований iPhone.

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