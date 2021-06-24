Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаАрхівПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

У Рівному блогерка оголилась в тролейбусі на очах у пасажирів: кондукторка викликала поліцію

У Рівному блогерка оголилась в тролейбусі на очах у пасажирів: кондукторка викликала поліцію

Фото із соцмереж

Кондуктор зробила дівчині зауваження, однак та на нього ніяк не відреагувала.

У Рівному інста-блогерка Катя Маямі роздяглася в тролейбусі. На перформанс бурхливо відреагували користувачі мережі, а також кондуктор громадського транспорту.

Скандальне відео 24-річна блогерка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі.

На ролику видно, як дівчина разом зі своїм оператором їде в тролейбусі. Примітно, що крім неї в транспорті є й інші пасажири. У якийсь момент оператор, яка знімала ролик, запитала у неї: "Слабо в траліке роздягнутися?". Після чого дівчина зняла з себе одяг і залишилася в одному купальнику.

Дефіле перервала кондуктор, яка зажадала, щоб дівчина вдягла маску, оскільки в громадському транспорті вона їхала без засобів індивідуального захисту.

Користувачі соцмережі неоднозначно поставилися до перфомансу блогерки. Одні кажуть, що відео вийшло дуже кумедним, інші про нього відгукуються вельми критично.

  • Це чиста неповага.
  • Маячня. Вже не знають, що придумати.
  • Дуже шкода, що у нас зараз така молодь.

ТСН.ua дівчина розповіла, що зйомка виявилася спонтанною, як, власне, і вибір самої локації. При цьому у ролику була мета — "розбурхати" суспільство.

"Ми в цей день приймали участь в зйомках проморолика, тому були в купальниках. Прийняли спонтанне рішення зняти вірусне відео з роздяганням в тролейбусі. Очікували на цей перфоманс бурхливу реакцію бабусь. Але тут налетіла кондуктор, тому ми так і не дочекалися реакції бабусь",— розповіла нам блогерка Катя Майамі.

Вже після "дефіле" кондуктор викликала поліцію, каже Катя. Втім, правоохоронців дівчата так і не дочекалися. Відсутність маски ж вона пояснює "порушенням своїх прав".

"В кінці кондуктор викликала поліцію і ми покинули тролейбус, щоб не красти час співробітників поліції. Маску не ношу, бо це порушує права і свободу", — додала блогер.

Нагадаємо, що блогер Олександр Волошин потрапив в скандал, відібравши у дитини подарований iPhone.

Блогер-переселенець з Донецька вилаяв Україну

Блогер-переселенець з Донецька вилаяв Україну