У Рівному чоловік вистрибнув із вікна 7 поверху на авто швидкої, яка приїхала до побитої ним сестри

Водію ж швидкої пощастило травм не отримати.

У Рівному чоловік випав із 7 поверху на карету швидкої, яка приїхала до 25-річної дівчини, яку відлупцював її старший брат. А поки медики надавали їй допомогу, чоловік зачинився у квартирі, не відкривав ані родичам, ані поліції, а потім люди почули гучний удар.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.16.45.

На місці трагедії закривавлена швидка, а з вікна очевидці фільмують чоловіка на асфальті. Довкола медики, поліція, рятувальники. Випав чоловік спершу на навіс, а потому впав на карету швидкої та її водія. Це бачили десятки свідків. «В дворі було багато дітей, що також було дуже неприємним, адже я уявляю, що люди, які не бачать ніколи такого і таке побачити…», - каже фельдшерка Центру екстреної меддопомоги Рівненщини Вікторія Євчук.

А почалося все із викликів сусідів екстрених служб до однієї із квартир. «Телефонувала схвильована жінка, яка дуже сильно панікувала, просила якомога швидше приїхати», - розповідають у «швидкій».

Повідомили, у квартирі 30-річний чоловік сильно б’є свою на 5 років молодшу сестру. «Чоловік зачинився в квартирі і було чути, що він б’є свою сестру», - розповідає речниця нацполіції Рівненщини Марія Юстицька.

На місце прибули екстрені служби, а також матір замкнених у квартирі Олександра та Мар’яни. Нарешті дівчина зуміла сама відчинити двері. Поки потерпілу заводили до сусідки, її старший брат знов замкнувся зсередини. А потім люди почули потужний звук. «Думала хтось гранату кинув, страшний такий був вибух. Дивлюся, лежить вже на асфальті», - пригадує самовидиця Ганна.

Новини України: у Рівному чоловік побив сестру, а потім викинувся із сьомого поверху

Фельдшерка, що надавала допомогу Мар’яні, кинулася рятувати його життя. Слідом приїхала іще одна швидка. Однак травми, які він отримав, виявилися фатальними. Його ж сестру ушпиталили з побоями до лікарні. «Має закриту черепно-мозкову травму, забій, осаднення м’яких тканин обличчя, верхніх та нижніх кінцівок та грудної клітки», - констатує лікар-травматолог Рівненської міської лікарні Микола Чафонов.

Водію ж швидкої пощастило травм не отримати. Він навіть спершу кинувся допомагати фельдшерці рятувати життя Олександру. Нині оговтується вдома. «Був на початку шокований, бо не кожен день падають з 7 поверху практично на голову люди», - каже чоловік.

Що стало причиною конфлікту між братом і сестрою, чи був він у стані сп’яніння та чому випав із вікна – з’ясовують в поліції. Та наразі відкрили провадження з приміткою «самогубство».

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