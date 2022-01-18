У Рівному, де водій на переході на смерть збив жінку, обоє рухались на зелений: як це могло статись

У Рівному, де водій на переході на смерть збив жінку, обоє рухались на зелений: як це могло статись

Аварію зафіксували із зустрічної машини.

У Рівному водій позашляховика на пішохідному переході збив 47-річну жінку. Від тяжких травм потерпіла померла на місці. Свідки твердять, жінка йшла на зелений. Що їхав на дозволений сигнал світлофора - свідчить і затриманий водій.

Про те, що ж сталося насправді - 17 січня йшлося в сюжеті ТСН.19:30.

Аварію зафіксували із зустрічної машини. На відео можна побачити, що, коли на світлофорі для водіїв вмикається зелений, пішоходи ще переходять дорогу. Коли люди опиняються майже посередині – одну з жінок і збиває позашляховик.

Зазвичай світлофори про переключення на червоне попереджають миготінням або таймером. Але в світлофорній службі міста запевняють - пристрій, біля якого сталася аварія, працює справно.

"Всі світлофорні об'єкти, які знаходяться в місті Рівне відповідають нормам ДСТУ", - запевняє керівниця світлофорної служби КП "Міськсвітло" Оксана Пижик, але визнає, що в зазначеному світлофорі зелений сигнал, що мерехтить, відсутній, а значить нормам він все ж таки не відповідає.

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Але відповідав у 1984-му, коли був встановлений, кажуть фахівці. У Рівному світлофорів, яким кілька десятків років - понад пів сотні. Замінити всі разом для міста складно, адже ціна за один складає близько 2 мільйонів гривень.

"Це 60 мільйонів гривень. Це майже третина бюджету розвитку. Зрозуміло, що одномоментно всі світлофори замінені не будуть, але без сумніву - це є пріоритетом", - зазначає керівник Рівненського управління транспорту і зв'язку Іван Фурлет.

ДТП в Рівному: водій позашляховика на пішохідному переході збив 47-річну жінку

Поки ж пішоходам і водіям радять бути пильними та орієнтуватися на транспортні світлофори.

Своєю чергою слідчі обіцяють врахувати і роботу світлофора, і те, що пішоходи в темному одязі майже невидимі в темряві для водіїв. А от чи можна було уникнути ДТП - встановлюють слідчі.

Попередньо, водій був тверезий. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами.

А поки слідчі з'ясовують усі обставини - у світлофорній службі обіцяють купити обладнання, аби цей світлофор для пішоходів все таки замиготів. Коштуватиме це приблизно 250 тисяч гривень.

Нагадаємо:

У Хмельницькому на вулиці Пілотській працівник митниці на смерть збив 90-річну жінку, яка переходила дорогу за межами пішохідного переходу.

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