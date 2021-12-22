У Рівному до черепно-мозкової травми побили фельдшера швидкої, який приїхав на виклик

У Рівному до черепно-мозкової травми побили фельдшера швидкої, який приїхав на виклик

Чоловік приїхав, щоб надати допомогу відвідувачу, якому стало зле, однак нині сам перебуває на лікуванні.

У Рівному фельдшера швидкої Ігоря Мосійчука побили до черепно-мозкової травми в одному з кафе, до якого чоловік прибув для надання медичної допомоги відвідувачу.

Про це 21 грудня йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

"Дуже погано було йому (відвідувачу. - Ред.), він ледве встав. Ми його підняли потихеньку, почали виводити", - згадує потерпілий і додає, що у цей момент інший клієнт закладу раптово обурився і почав чіплятися до бригади: спершу лайкою, а згодом і кулаками.

"До лікаря нашого почав із матами. Я йому сказав, щоб закрив рот, - продовжує Ігор. - Я його зупинив і вийшло, ніби трохи відштовхнув, а він одразу налетів на мене з кулаками".

Колега фельдшера Ірина Полюхович розповідає, що потерпілий впав на землю, а нападник вирвав з його рук ящик з медикаментами. І поки медики викликали поліцію і швидку для Ігоря, дебошир вирішив чкурнути. Його затримали перехожі разом із лікаркою.

Нині потерпілий перебуває на лікарняному із розхитаними від удару зубами та черепно-мозковою травмою, а проти нападника відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Підозрюваний, однак, себе агресором не вважає і запевняє, що в усьому винен фельдшер: "Він дав мені по бороді, я впав, встав і відповів, дав здачу".

У Рівному побили фельдшера швидкої, який приїхав на виклик | Новини України

Медики ж такими заявами обурюються. Кажуть, що на виклики виїжджають не битися, а надавати допомогу. Натомість дедалі частіше самі стають жертвами. Так, лише за останній рік в Україні сталося близько сотні подібних випадків.

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"На їхню голову ллються слова нецензурної лайки, погрози фізичною розправою, або навіть фізична розправа. Повинна бути відповідальність. Однозначно кримінальна", - стверджує старшка лікарка Центру екстреної меддопомоги Рівненщини Любов Волинець.

Нині члени комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації зареєстрували законопроєкт щодо захисту лікарів екстреної меддопомоги, який передбачає до шести місяців арешту або до трьох років обмеження волі за погрози або перешкоджання, до п'яти років за гратами за побої легкої чи середньої тяжкості, а також до 12 років ув'язнення за тяжкі травми.

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Член комітету Сергій Кузьміних сподівається, що законопроєкт ухвалять вже наступного року.

А поки ж, якщо провину Віктора доведуть, то максимальне покарання, яке йому загрожує, сягатиме до п'яти років обмеження волі або 8,5 тисячі гривень штрафу. Тим часом потерпілий фельдшер лікуватиметься щонайменше два тижні.

"Нехай хоч за зуби заплатить. Зараз зуби дорогі на наші зарплати", - каже Ігор Мосійчук. А відвідувач до якого викликали швидку, під час нападу на медиків від допомоги відмовився і на таксі поїхав додому.

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