У Рівному колишній чоловік переслідує та б'є жінку: кривдник у всьому звинувачує жертву (фото, відео)

Чоловік визнав, що він справді бив свою колишню дружину.

У Рівному 53-річна жінка страждає через насильство з боку свого колишнього чоловіка. Вона каже, що за фактом домашнього насильства слідчі відкрили аж три провадження, а суд навіть оголосив чоловікові припис, який забороняє до неї наближатися, проте кривдника це не зупиняє.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Колишній чоловік жорстоко б'є та переслідує жінку

Жителька Рівного каже, що зважилася розповісти свою історію, бо вже не знає, де шукати захисту.

"Він погрожує облити мене кислотою, або вбити. Це реально, я не живу - я існую", - каже вона.

У шлюбі були 20 років. Каже- і раніше бив, але не розлучалася, мовляв, щоб син ріс із батьком. Врешті наважилась піти від нього, але чоловік просився назад. Та згодом домашнє насильство продовжилось.

Поліцію неодноразово викликали і сусіди, а бувало, що й самі кидалися захищати жінку.

"Ти приходиш, розбороняєш, даєш йому відсіч. І він не зупиняється, він проходить 5 метрів, повертається і починає знов нариватися", - каже сусід Олег Блощук.

Олег Блощук.

Кривдника суд карає штрафом, умовним позбавленням волі або ж громадськими роботами. Жінка навіть отримала судовий припис, що колишній чоловік не має права наближатися до неї більше аніж на 50 метрів та бути за адресою її проживання. Але напередодні він напав на неї у підвалі.

Що кажуть у поліції

У поліції кажуть: за викликами приїздили безліч разів. Але зізнаються - за законом ізолювати чоловіка від жінки поки не можуть.

"Ми не маємо права запроторити кривдника за фактом вчинення домашнього насильства до в'язниці чи там обмежити його волю. Максимум, що ми можемо зробити затримати його терміном до 3 годин", - каже керівник сектор протидії домашньому насильству Павло Довжук.

Відділ поліції

Також поліція може виписати припис на 10 днів із забороною наближатися. Якщо чоловік порушує - громадські роботи або штраф. Кримінальна відповідальність наступає- лише коли провину кривдника доведуть у суді.

"За заявою рівнянки було відкрито 3 кримінальних провадження", - кажуть у поліції.

Вони за порушення судового припису та нанесення легких тілесних ушкоджень. За це передбачено лиш 2 роки обмеження волі. Однак поки триває слідство або судовий процес - закон не передбачає примусову ізоляцію тирана.

Штрафи проти кривдників неефективні

Українське законодавство має містити жорсткішу відповідальності за домашнє насильство, певні у громадській правозахисній організації. Бо штрафи неефективні.

Над цим вже працюють правозахисні групи. Однак коли і чи змінять відповідальність за такі злочини - жителька Рівного боїться не дочекатись.

Що каже кривдник

Із її колишнім чоловіком ТСН вдалось поспілкуватись. Що бив дружину - навіть не заперечує, але свої дії виправдовує.

"Поможи мені, протягни руку, щоб я цього не робив! А якщо ти провокуєш на це, спонукаєш на це, то воно це й робиться. Дивіться, я її вже не переслідую. Я хотів повернути дружину і хочу повернути дружину, а не переслідую. З мого боку нічого їй не загрожує, це 100%", - каже колишній потерпілої Володимир.

Одне із проваджень стосовно нього - вже скеровано до суду.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не рятує навіть поліція! Жінка не може сховатися від свого агресивного колишнього чоловіка

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