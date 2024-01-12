У Рівному попрощались із 33-річним поетом-воїном Максимом Кривцовим: фото, відео

Загинув "Далі" за два тижні до свого дня народження.

Після прощання у Києві українського митця Максима Кривцова з позивним "Далі" поховали в його рідному Рівному.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Максим Кривцов – поет, фотограф, воїн. 33-річний боєць із позивним "Далі" загинув, захищаючи Україну від російських загарбників, на Куп'янському напрямку.

Чудовий кулеметник і гранатометник – так кажуть про нього побратими. Та його боротьба за вільну Україну почалася ще 2013 року на Майдані. Після Революції гідності пішов на фронт добровольцем. Здавалося, кажуть друзі, він проживав одразу кілька життів: писав вірші, фотографував і грав на гітарі, виховував дітей у таборі та обожнював котів.

Максим Кривцов

Загинув "Далі" за два тижні до свого дня народження. На прощанні із сином у Києві тато героя молився за його побратимів, які залишаються в бою.

В рідному Рівному з Максимом прощаються сьогодні. Навколішки з його книжкою в руках – у ній вірші, які поет-боєць писав на війні.

Катерина Приймак прийшла попрощатися із другом разом із кицькою.

"Я виходжу і кажу, такий сніг красивий, Максиму би сподобався. І тут ця кицька біжить і просто сідає на руки", – каже вона.

Катерина Приймак

Побратими переповідали, що в мить загибелі біля воїна теж був кіт. Добрим, чуйним митцем і справжнім воїном – таким Максим, кажуть його близькі, назавжди залишиться в їхній пам'яті.

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Нагадаємо, в неділю, 7 січня, стало відомо про загибель українського поета з Рівного Максима Кривцова, який від перших днів повномасштабного вторгнення РФ пішов на війну добровольцем.

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