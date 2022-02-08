Коли пенсіонера можуть залишити без виплат: розповіли у Пенсійному Фонді / pixabay.com

У Рівному ошукали літню жінку на 140 тисяч грн за банальною схемою

У Рівному ошукали літню жінку на 140 тисяч грн за банальною схемою

Зловмисників швидко затримала поліція.

Двох зловмисників, які ошукали 87-річну жінку на понад 140 тисяч гривень, затримали у Рівному.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 8 лютого.

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“Ваша невістка потрапила в аварію, має складні переломи ніг і треба терміново гроші на операцію”, – таке у слухавці від невідомого почула пенсіонерка.

Невдовзі чоловік, який назвався копом, прийшов до жінки і забрав заощадження - 30 тисяч гривень та 4 тисячі доларів - нібито на лікування. Коли жінка зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції.

Псевдоправоохоронця зі спільником затримали, коли ті хотіли виїхати з міста. В них знайшли гроші потерпілої. Підозрювані під вартою. Їм загрожує до 6 років в’язниці.

Двох зловмисників, які ошукали жінку на понад 140 тисяч гривень, затримали у Рівному | Новини України

Нагадаємо, у Первомайську 18-річний зловмисник викрав жіночу сумку, в якій були мобільний телефон, документи та записи з ПІН-кодом до банківської картки і кодом до інтернет-банку, чим він і скористався.

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