У Рівному пара зайнялась сексом на дитячому майданчику: все закінчилось несподівано

У Рівному пара зайнялась сексом на дитмайданчику / © pixabay.com

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У Рівному на 51 гривню оштрафували чоловіка за секс на дитячому майданчику.

Про це йдеться у постанові Рівненського міського суду Рівненської області.

Як зазначається у протоколі про адміністративне правопорушення, інцидент стався 8 травня 2026 року в місті Рівне. Близько 19:15 вечора на вулиці Басівкутській, 168, громадянин, перебуваючи на території місцевого дитячого майданчика, «відкрито займався діями непристойного та інтимного характеру».

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Матеріали суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Патрульні зафіксували, що чоловік займався сексом із своєю партнеркою. Правоохоронці розцінили такі дії як «серйозне нехтування моральними нормами суспільства, що посягає на спокій громадян. На чоловіка склали адміністративні матеріали за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство)».

Попри те, що чоловік був належним чином та своєчасно повідомлений про день, місце і точний час розгляду його справи, у судове засідання він так і не з`явився. Клопотань про відкладення процесу від нього також не надходило.

Суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук наголосив, що за положеннями статті 268 КУпАП присутність особи за цією статтею є обов’язковою, проте за наявності даних про сповіщення справу можна вивчити за її відсутності.

Дослідивши наявні матеріали, суд дійшов висновку, що провина чоловіка у скоєнні адміністративного проступку повністю доводиться даними протоколу поліції та сукупністю інших доказів.

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Чоловіка визнали винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство);

Його оштафували на 51 (п’ятдесят одну) гривню ;

З правопорушника на користь держави стягнули судовий збір у розмірі 665 гривень 60 копійок.

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