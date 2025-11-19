У Рівному патрульні зупинили порушника і прийняли пологи просто в авто

Патрульна поліція / © autotheme.info

У Рівному патрульні зупинили автомобіль за перевищення, але замість виписувати протокол — узялися приймати пологи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Рівному копи побачили авто, яке мчить на шаленій швидкості на червоний. Зупинили водія, але той вибіг і лише злякано повідомив — у салоні дружина і в неї перейми, бояться не встигнути. Патрульні увімкнули проблискові маячки і рушили супроводжувати порушника в лікарню. Але немовля вирішило з’явитися на світ уже. І просто в авто перед медзакладом народилася дівчинка. На руки її прийняв поліціянт з екіпажу.

Правоохоронці закутали дитину в теплу ковдру і разом із батьками занесли до лікарів. У пологовому кажуть — мама і донечка почуваються добре. Зараз вони ще під наглядом медиків.

