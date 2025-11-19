ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

У Рівному патрульні зупинили порушника і прийняли пологи просто в авто

У Рівному поліцейські зупинили авто за перевищення швидкості, але замість штрафу допомогли народити дитину

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Патрульна поліція

Патрульна поліція / © autotheme.info

У Рівному патрульні зупинили автомобіль за перевищення, але замість виписувати протокол — узялися приймати пологи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Рівному копи побачили авто, яке мчить на шаленій швидкості на червоний. Зупинили водія, але той вибіг і лише злякано повідомив — у салоні дружина і в неї перейми, бояться не встигнути. Патрульні увімкнули проблискові маячки і рушили супроводжувати порушника в лікарню. Але немовля вирішило з’явитися на світ уже. І просто в авто перед медзакладом народилася дівчинка. На руки її прийняв поліціянт з екіпажу.

Правоохоронці закутали дитину в теплу ковдру і разом із батьками занесли до лікарів. У пологовому кажуть — мама і донечка почуваються добре. Зараз вони ще під наглядом медиків.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 06:00 новини 19 листопада. ТРИВОГА по ВСІЙ УКРАЇНІ! РАКЕТИ і ДРОНИ ворога НАД УКРАЇНОЮ!

Дата публікації
Кількість переглядів
207
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie