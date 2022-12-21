У Рівному поховали дитину, яку обпекли на операції: лікарі готові співпрацювати зі слідством

Двомісячна дівчинка померла, бо дістала тяжкі опіки від грілки, на якій вона лежала під час операції. У дитини була вроджена вада, обстеження засвідчили, що позбутися проблеми треба якнайшвидше за допомогою хірургів, та після 4-х годин на операційному столі маленька пацієнтка отримала опіки майже половини тіла. Життя їй врятувати не вдалося, йдеться в ТСН.

Про ваду у доньки Полінки батьки дізналися після її народження. Обстежувалися та чекали, щоб крихітка трохи підросла, аби зробити операцію. “Виявили, що це менінгоцеле, по простому, грижка, що вона не має ніякі сполучення з спинним мозком, що загрозу дитині ніяку не несе”, - розповідає мама дівчинки Клавдія.

Та позбутися її було необхідно, та ніхто не очікував, що це закінчиться бідою. “Моя Полінка така була після операції повністю забинтована”, - пригадує жінка.

Після чотирьохгодинної операції виявилося, що у дівчинки жахливі опіки тіла. Мама каже, дитину обпекла грілка, на якій лежала донька під час втручання. “Навіть щоки були попечені у дитини. Як за 4 години можна не подивитися взагалі”, - у розпачі додає вона.

“Це вперше за майже 40 років роботи таке я бачив, вперше”,- твердить завідувач відділення, де надавали допомогу дитині.

Також читайте Через ситуацію зі світлом аграрії попереджають, що ціни зростатимуть

З операційного столу дитина потрапила до реанімації, її намагались врятувати, але Поліна померла за 8 годин після операції. “Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть дитини настала внаслідок опікового шоку, термічних опіків 45% тіла”, - констатують в поліції.

Родичі родини одразу кинулися до прокуратури, повідомлення про інцидент надійшло туди і з лікарні. “Поліція склала протокол і ми дитину відправили у судмедекспертизу, щоб була незалежна експертиза, щоб не сказали, що ми щось тут приховуємо, чи ще щось”,, - додають у лікарні.

Поліція відкрила провадження за неналежне виконання медиками своїх обов’язків. Попереду- ще низка експертиз. “Шкодуємо, що це така біда і трагедія, що так трапилося і ми самі поки в шоці”, - зазначає керівник медзакладу Віталій Бойко.

Службове розслідування триває і у самій лікарні, каже її керівник. Він спілкувався із медиками, були на операції. “Вони кажуть, що вони не бачили, що вона там перегрівалася чи щось. Ми її нікуди не діли, не викинули, вона в нас є ця грілка. Зараз ми її включали, вона працює в звичному режимі, я не можу зрозуміти”, - додає керівник.

Медики кажуть, готові співпрацювати зі слідством. Батьки вимагають, аби винного у смерті їхньої доньки покарали. “За це відповідали, на скільки мені відомо, анестезіолог і операційна бригада. До нейрохірурга я взагалі претензій не маю, бо з перших днів, з перших хвилин її життя, він нас консультував, він нас підтримував”, - додає мама.

За халатність, яка призвела до смерті дитини, винним загрожує 3 роки за ґратами.

Читайте також:

За один обстріл росіяни знищили у селищі поблизу Херсона лікарню, школу та церкву

Зеленський вирушив до США: які зустрічі готували в умовах надзвичайної секретності

Спецтрибунал для Росії та Путіна за воєнні злочини: коли Європарламент голосуватиме за його створення