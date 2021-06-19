У Рівному понад 100 тисяч людей можуть опинитися без питної води через пестициди, якими обробляють поля

Показники води поки в нормі, кажуть у водоканалі. Але підтверджують - хвилюватися дійсно варто.

Понад 100 тисяч людей можуть опинитися без питної води у Рівному. А все тому, що в охоронній зоні біля свердловин розорали сінокоси та обробляють їх пестицидами. Місцеві побоюються, що хімікати через ґрунт просочуються все ближче до шару, звідки беруть воду для половини Рівного. Це підтверджують і у водоканалі.

Про це йдеться 19 червня в сюжеті ТСН.19:30.

"На цій ділянці є декілька десятків скважин, які качають з глибини 150 метрів воду з артезіанського озера. У це озеро потрапляють хімікати", - розповідає рівнянин Валерій Четверков. Раніше, кажуть місцеві, тут були сінокоси. Нині ж — поля, які обробляють пестицидами, а оскільки тут піщані ґгрунти, воно просочується.

Також читайте Україна переходить до зони надвисоких температур і катаклізмів: є загроза нестачі води та зміни клімату

"Над водоймою, де береться вода для тисяч людей, які п'ють її, удобрювать, розорювать, оце таке робить хамство", - каже місцевий житель Василь Степанчук.

Показники води поки в нормі, кажуть у водоканалі. Але підтверджують - хвилюватися дійсно варто.

"Звичайно є небезпека. Рано чи пізно ці пестициди можуть потрапити і у водоносний шар, з якого ми відбираємо воду", - пояснює головний інженер Рівневодоканалу Андрій Грухаль.

А це загрожує тим, що сотня тисяч людей опиниться без питної води. Щоб дати її, доведеться використовувати інші свердловини. І це призведе до перебоїв з водою вже для всього міста.

У межах першого і другого поясу санітарної охорони свердловин заборонено застосовувати отрутохімікати, а пестициди – це є отрутохімікати. А територія зі свердловинами в цьому другому поясі і пролягає. Аби дізнатися хто дозволив обробляти тут поля, кореспондентка ТСН пішла до керівництва ОТГ. Тут кажуть, що земля - пайовиків, які віддали її в оренду.

Якщо можна було б зафіксувати порушення - покарати недобросовісних могла б Держпродспоживслужба. Але доказів в ОТГ немає. Кореспондентку ТСН скерували у підприємство, яке нібито завідує полями над свердловинами. Натомість там стверджують, їхні землі не в другому, а третьому поясі. Але й навіть їх - не кроплять.

Ситуація патова, кажуть юристи. "За ці дії передбачена і цивільно-правова відповідальність, і адміністративна, і кримінальна, але якщо справа доходить до того, щоб знайти винуватця і якимось чином притягнути до відповідальності, то такої служби у нас по факту немає", - пояснює юрист Юрій Клекотка.

Люди ж хвилюються, що поки посадовці розбираються чия це проблема, час йде. За словами місцевих, регіону загрожує екологічна катастрофа. Тут ростуть червонокнижні анемони, рослини, чорні лелеки, маленькі сірі чаплі

Єдине що можуть порадити місцевим юристи - потурбуватися про ці землі самим. Тож люди вже готують заяви до ОТГ, прокуратури та СБУ.

Новини України: жителі Рівного можуть опинитися без води через хімікати, якими обробляються поля

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання