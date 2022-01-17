У Рівному позашляховик на смерть збив жінку на переході

Як усе було, дані водія та свідків різняться.
Смертельна аварія у Рівному - на пішохідному переході позашляховик збив 47-річну жінку, від отриманих травм та померла на місці
Про це йдеться в ТСН.12.00.
Як усе було, дані водія та свідків різняться. Кермувальник твердить: їхав на зелене світло, а жінка раптово вийшла на зебру. Утім, свідки аварії кажуть, що жінка вийшла на дорогу лише тоді, коли пішоходам загорілось зелене світло.
Попередньо відомо- водій був тверезий. В поліції відкрили провадження. І просять допомоги усіх водіїів, хто має відео аварії на своєму реєстраторі.
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