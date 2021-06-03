У Рівному позашляховик вискочив на перехрестя та протаранив таксі: 4 людини травмовані, водій втік

У найважчому стані 25-річна дівчина, вона у реанімації

У Рівному позашляховик врізався у легковик і четверо людей зазнали травм.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

ДТП сталася напередодні увечері. Удар був настільки потужним, що із таксі людей довелося звільняти рятувальникам.

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Камери зафіксували момент аварії. На ньому видно, як колона машин починає рухатися і в цей момент уже на червоне світло на перехрестя на швидкості просто вилітає позашляховик. Вмить протаранює таксі. Та так, що авто відкидає на кілька метрів. Це не зупиняє уже повністю некерований позашляховик і його далі несе на пішохода.

В результаті аварії- четверо потерпілих. Двоє з них з таксі, в який врізався позашляховик. Всіх постраждалих доправили до Рівненської лікарні. У найважчому стані 25-річна дівчина, яка була пасажиркою, вона у реанімації. Має перелом основи черепа, та крововилив. З переломом стегна та численними забоями тут і водій таксі. Ще двоє людей в стані середньої тяжкості. Один з них пішохід, в якого влетів позашляховик. В нього травма голови та травма гомілки. Хто ще один потерпілий, чи пішохід, чи пасажир однієї з автівок- копи ще поточнюють.

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Встановлення усіх обставин ускладнює те, що поки учасники аварії не дають свідчення, вони у шоковому стані. Щодо водія позашляховика, який, кажуть в поліції, і спричинив аварію – його не затримано, бо з місця події він втік пішки. На дорозі лишилося його авто. Нині водія розшукують. За деякими даними, в позашляховику були і ще пасажири. Цю інформацію слідчі нині перевіряють.

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