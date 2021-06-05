У Рівному син бізнесмена на позашляховику протаранив таксі та збив пішохода: водій заявив, що "нічого не пам'ятає"

Кермувальнику вже оголосили підозру і збираються невдовзі обрати йому запобіжний захід.

Їхав - на зелений, а як тікав - не пам'ятає. Такі свідчення дав поліції водій позашляховика, який напередодні у Рівному спричинив велику аварію на перехресті.

Про це 4 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Натомість, зовсім інше зафіксували камери спостереження. На відео добре видно, як тільки колона машин починає рухатися на перехрестя на червоне світло, вилітає позашляховик. Він таранить таксі, а потім ще й збиває пішохода. Водій кидає машину і тікає геть. До лікарні ушпиталили 4 потерпілих. Пасажира таксі та дівчину із позашляховика, яку водій покинув на місці, доправили до реанімації, а таксиста та пішохода до травматології. Кермувальника оперативники розшукували понад добу. До поліції він з'явився лише сьогодні, разом із адвокатом.

Як з'ясували кореспонденти ТСН, позашляховик належить 55-річному жителю Рівного, бізнесмену. Однак, на момент аварії за кермом був його 30-річний син. Кермувальнику вже оголосили підозру і збираються невдовзі обрати йому запобіжний захід.

"Крім того також розшукали пасажира позашляховика, який також втік із місця автопригоди, він наразі перебуває у Гощанській лікарні. Слідчим він не пояснює, не дає жодних показів", - каже речниця Нацполіції Рівненської області Марія Юстицька.

Нагадаємо, через ДТП у Рівному на постраждалих чекає довготривале лікування, водія розшукують оперативники.

Новини України: водій, який втік з місця ДТП у Рівному, дав свідчення у поліції

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