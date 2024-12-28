У Рівному вбивця-ґвалтівник, який напав на двох дівчат, скоро вийде на волю: сусіди бояться за життя дітей

Якщо апеляцію не підтримають, Роман вийде на волю уже за кілька місяців.

Його засудили за зґвалтування та вбивство 11-річної дівчинки у Рівному. А рівно за 10 років він напав на сусідку. ТСН уже розповідала про цього нападника 2019-го. Тоді в поліції заявляли, що йому загрожує довічне. Проте, суд відбувся лише зараз і дав нападнику лише трохи більше трьох років за ґратами.

Які він уже відсидів. Тож, за два місяці може повернутися додому. Приголомшені сусіди бояться за життя дітей. Кореспондентка ТСН Анна Махно про це — докладно.



Вони обіймаються та тримаються за руки. Це їхня перша зустріч — прийшли розповісти ТСН про пережиті злочини. Ірина з портретом 11-річної сестри Катеринки. Їй би сьогодні було 26 років, якби її не вбили.

Скриншот із відео ТСН

І Юлія, на яку після звільнення з в'язниці напав вбивця дівчинки.

“Я втратила свідомість і вже до свідомості прийшла власне ось тут”, — каже Юля.

Тоді Юлії було 24. ЇЇ врятувало те, що в момент нападу говорила з подругою телефоном. Вона почула здавлений крик і повідомила на 102. Тим часом нападник затягнув непритомну дівчину у хащі. Коли та прийшла до тями, впізнала сусіда, засудженого за зґвалтування і вбивство школярки.

“Страх такий, справжній тваринний. Він намагався мене роздягати, але коли зрозумів, що я чиню доволі такий сильний супротив, він починає мене знов душити”, — розповідає Юлія Ткаченко.

Скриншот із відео ТСН

Коли дівчина зрозуміла що ось-ось втратить останні сили — почала з нападником розмову. І завдяки цьому змогла вирватись, коли помітила маячки поліції, яка її вже шукала.

“Руками й ногами, я була в одному кросівку і слизько, і земля”, — пригадує Юлія.

Нападник, побачивши копів, кинувся навтьоки. Його шукали і поліція, і навіть таксисти. На ранок прийшов до відділку сам, бо не зміг відмовити Юлію не писати заяву. Дзвонив жертві, бо не хотів знову до в'язниці.

Скриншот із відео ТСН

“Він місяць на волі був і тоді напав на Юлю в той день, 2 жовтня, коли Катя загинула, рівно 10 років”, — каже сестра вбитої дівчинки Ірина Масалова.

Того дня, кажуть люди, 11-річна Катеринка вийшла погуляти у двір і зникла.



“Це страшно, тоді батьки ходили по всіх під'їздах і шукали дитину”, — каже рівнянка Наталя Никитюк.



Тіло школярки виявили на недобудові.



“Дитина була вся синя. Зґвалтування і вбиство, механічна асфіксія”, — каже сестра вбитої дівчинки Ірина Масалова.

Коли поліція затримала 16-річного сусіда, він у всьому зізнався. Показував усе: куди йшов, де сховав, що робив.



Тоді його засудили на 12 років. За законом Савченко та гарну поведінку вийшов через неповних 10 і скоїв черговий напад. Слідчі заявляли, йому загрожує довічне. А прокурори просили щонайменше 12 за замах на вбивство, яким погрожував Юлі.

Скриншот із відео ТСН

“Що він мене вб’є, що він мене зараз задушить”, — каже Юлія.



Та обвинувачений з адвокатом подали клопотання.



“Що у нього не було умислу на позбавлення життя потерпілої. Судом було змінено кваліфікацію”, — розповів перший заступник керівника Рівненської окружної прокуратури Євгеній Михайліченко.



Замах на вбивство перекваліфікували на легкі тілесні та замах на згвалтування. І цього грудня присудили чоловіку 3 роки і 4 місяці, які в СІЗО він вже відсидів, навіть з лишком. Приголомшені сусіди бояться за життя дітей.



“Це тоді він був підлітком, а зараз він вже дядьком вийде”, — каже рівнянка Наталя Никитюк.

Скриншот із відео ТСН

“Повториться та сама історія, бо він психопат”, — каже Ірина Масалова, сестра вбитої дівчинки.

“Це страшно, це небезпека для суспільства його просто не можна випускати”, — каже рівнянка Тетяна Бондарчук.



Люди перебільшують — стверджує адвокат обвинуваченого.



“Він не є небезпечним в такому ступені, як його намагаються, скажем так висвітлити, не є”, — каже телефоном адвокат обвинуваченого Володимир Цуняк.



Його колега, незалежна адвокатка Тетяна Бідюк, каже, якщо вирок вступить в законну силу, нічого не вдіяти.



“Що робити потерпілим? Насправді вони тут не можуть працювати на випередження, це дуже шкода, але вони повинні фіксувати всі факти якоїсь протиправної поведінки і бути уважними”, — каже адвокатка Тетяна Бідюк.



Сусіди чоловіка сподіваються на апеляційний суд, в який прокурори уже готують документи



“Щодо повернення до попередньої кваліфікації з метою подальшого призначення покарання у вигляді 12 років позбавлення волі”, — каже перший заступник керівника Рівненської окружної прокуратури Євгеній Михайліченко.

Якщо ж апеляцію не підтримають, Роман вийде на волю уже за кілька місяців. Юлія, яка після нападу досі живе на антидепресантах, намагається долати панічні атаки від самої думки про повернення такого сусіда

“Це не соромно казати, я дуже боюсь”, — каже Юлія Ткаченко.

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