У Рівному відкрили перший в Україні Центр спінальної травми: пацієнтів на візках вчать керувати своїм тілом

Бійців, які зазнали травм хребта та спинного мозку, реабілітовують за європейською моделлю лікування в першому в Україні Центр спінальної травми на Рівненщині.З ними працюють над фізичними можливостями, готують до життя психологічно і навіть вчать, як поводитися рідним. Нині там спільно працюють наші медики разом із закордонними, йдеться в ТСН.

32-річний Костянтин ще три місяці тому міг лише лежати. “На той момент я тільки лежав і мене навіть мили”, - пригадує чоловік.

Він боронив Україну від окупантів від 2019 року, та отримав поранення вже у великій війні під Бахмутом. “Кулемет на кулемет, я не розрахував, що у них 2 кулеметники і коли змінював позицію, отримав кулю, шквал куль”, - пригадує військовий.

У бійця спінальна травма і паралізувало ноги, тож в центрі йому допомагають над зміцненням м’язів. “В нас це м’язи рук, вони змушені управляти всім іншим тілом”, - розповідає реабіліатолог.

Спінальна – це травма хребта та пошкодження спинного мозку, тож впливає на усі системи організму. Лікування та реабілітація довготривала, кажуть медики. Дієздатність пацієнта залежить від тяжкості травми… Найпершим і важливим у реабілітації є те, що для здорових людей здається простим - обслуговування себе. “Це чистити зуби, вмиватися, доїхати до туалету, провести гігієнічні процедури, одягнутися, поїсти”, – каже фізична терапевтка Руслана Кухаревич.

Пацієнтів зі спінальними травмами додає війні. Таким чином, на Рівненщині на базі госпіталю створюють профільний центр за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. “Це перший і найбільший центр, який повністю фінансується за рахунок програми медичних гарантій, тобто за кошти державного бюджету”, - кажуть у Мінздоров’ї.

“Запроваджуємо саме європейську модель лікування, будемо приймати пацієнтів з усієї України. Це будуть пацієнти не лише військові, це будуть і цивільні пацієнти”, - пояснює директор закладу.

Тут до лікування і реабілітації підходять комплексно і командою від лікарів до молодшого медперсоналу: зокрема лікують медикаментозно, адаптують людину до нових умов, які диктує організм, займаються психоемоційним станом. Для комфортного життя особливу увагу звертають і на втрату контролю над природними потребами людини: вчать так званому менеджменту сечового міхура та кишківника. “Навчаємося керувати, що сечовим, що актом дефекації, відпрацьовуємо графік і тоді пацієнти ходять до туалету і не користуються памперсами”, - пояснює ерготерапевтка Юлія Терешкович.

До обговорення стану хворого залучають і самого пацієнта, щоб орієнтувався в подальшій реабілітації. Вчать і рідних, як поводитися з людиною, яка отримала інвалідність. Окрім того радять, як надалі пристосувати власне житло.

Закордонним практикам на місці вчать медики зокрема з Англії, Канади, Італії, Швеції, Австралії. Фізіотерапевт Ніна з Норвегії приголомшена, як швидко українські лікарі схоплюють інформацію. Каже, дечого і сама вчиться. “Персонал дуже відкритий, демонструє дуже високу готовність до навчання і дуже часто вже наступного для ми вже бачимо, що вони впроваджують у своїй практиці, якісь навички, які ми відпрацювали напередодні. Хочуть якомога більше опанувати новітніх методів”, - переконує медик.

“В чомусь і вони переймають досвід, бо це війна і навіть інші психологічні моменти травматизації пацієнтів. Підходи до реабілітації трохи інакші”, - кажуть працівники центру.

Наразі заклад розрахований на 100 місць, та невдовзі, кажуть у МОЗі, схожі будуть відкривати і у інших областях України.

Про дієвість методики свідчить успіх Кості, він хоч поки і з допомогою, та вперше з підлоги піднявся у крісло. Медики знаючи його наполегливість певні, скоро це робитиме сам. Костянтин же хоче сказати тим, хто має схожі травми і може зневірюватися – попереду інше, але теж щасливе життя. “Якби важко не було, ви знайте, що попереду є світло, сто пудів буде світло”, - переконує військовий.

Вчитися наново рухатись: на Рівненщині створюють Центр спінальної травми

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