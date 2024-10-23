У Рівному вкрали авто і тікали від поліції: те, хто був за кермом, здивувало усіх (фото, відео)

Хлопець каже, що вже накатався на автомобілях.

14-річного водія копи спершу наздоганяли авто кількома екіпажами, а коли водій протаранив дорожній знак, то кинувся тікати уже пішки. Виявилося, що школяр улаштував перегони з патрульними на позашляховику, який кількома годинами раніше викрав у селі неподалік. А там від хлопця вже навіть узялися ховати свої автомобілі, бо він украв уже три.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анни Махно.

Що відомо про крадіжку авто і втечу від поліції

Під час патрулювання у Рівному помітили дивні маневри позашляховика.

"Наїхав на бордюрний камінь і коли водій побачив поліцейське авто він почав утікати", - каже речниця патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко-Погореляк.

Наздоганяли його взялися 3 екіпажі, проте він ігнорував поліцію та протаранив дорожній знак. Далі втекти не вдалося – копи наздогнали пішки. І яким же було здивування, коли втікачем виявився 14-річний школяр. До того ж уже знайомий слідчим.

"Вже стикались, по якому було вже не одне кримінальне провадження, попередній угон скоїв менше, ніж 2 тижні до того", - каже керівник відділення Рівненської районної поліції Роман Солохненко.

Роман Солохненко.

А першу автівку хлопець викрав ще у 13 років. Ірина – матір 14-річного Дмитра. Приголомшена, що син знову вкрав автівку і ще й втікав од копів. Каже, перед тим шмигнув з дому непомітно.

"Серед ночі, всі як полягали спати, не знаю, що йому бракнуло Уже невдовзі був у сусідньому селі", - каже жінка.

Ірина - мати хлопця

Що каже власник автомобіля

Саме позашляховик пана Вадима втікав по вулицях Рівного від поліції, поки сам власник спав удома. Завів викрадач, каже, підібравши ключі від автівки сусіда, до якої заліз спершу.

"Він перепригнув через паркан і позабирав ключі з машини. Якби ключі були не на замкові, то може б він і на сусідовій поїхав", - каже Вадим.

Вадим

"Це треба було йому залізти в машини, відкрити капот, під'єднати проводи, спустити машину в долину, щоб ніхто не чув і завести. Це настільки опита треба мати в таких літах, якщо чесно", - каже Вадим.

Хлопець вже не вперше краде авто: що він розповів

Аби ж цей хист на добро, каже Вадим. Бо рік тому, за першу викрадену автівку, підлітка ще попередили. Та знов тепер відкрили провадження, коли 2 тижні тому інший власник повідомив про зникнення своєї автівки. Тоді Дмитро пояснював, просто хотів проїхатись. А кермувати колись навчив дід з дядьком. Нинішній випадок телефоном при мамі пояснює так.

"Просто взяв у Шубкові і поїхав на Рівне. Покататься. Я б її все одно назад би поставив і нічого б не було", - каже хлопець.

Та тепер хлопцю може навіть загрожувати від 5 до 8 років за гратами, кажуть у поліції. На це хлопець каже, що вже накатався.

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