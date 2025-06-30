У Рівному загиблому військовому прийшла повістка: його дружина шокувала розповіддю

У Рівному загиблому військовому прийшла повістка / © ТСН.ua

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У Рівному воїну, який загинув майже 2 роки тому, прийшла повістка. 23-річний нацгвардієць Максим Чудінович зник безвісти у липні 2023 року. За кілька місяців тест ДНК підтвердив його загибель. Дружина загиблого бійця обурена. І це, виявляється непоодинокий випадок.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Анни Махно.

Валентина тримає в руках портрет свого Максима. Він загинув на війні, але майже за 2 роки після цього з пошти повідомляють: на його ім’я — повістка.

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Чоловік, розповідає пані Валентина, підписав контракт з Нацгвадією ще 2019 року. У 2023 рушив боронити Україну на Запорізькому напрямку.

«Від травня 23 по липень він там був. Потім він приїхав у відпустку і одразу після відпустки на завданні він зник. Через 4 місяці, сказали що є ДНК», — каже дружина Валентина Чудінович.

Відколи тест підтвердив, що Максим загинув, жінка намагається пережити горе з трирічною донею



«Я хочу, щоб мене тато на ручки взяв. Діток ведуть тати із групи і взагалі з садочку. Вона бачить і вона теж цього хоче і кожен день це переживати дуже важко», — каже жінка.

Саме тому, каже, коли отримала звістку з пошти була приголомшена



«Я ходила на пошту, сказали, що повістку не віддадуть, бо там треба вручити особисто. Я кажу, що в мене є свідоцтво про смерть з собою, а мені пояснюють що ми не маємо права, бо має прийти та сама людина», — каже жінка.



А коли жінка дісталася ТЦК, все стало ще цікавіше.



«Мені сказали, що він прийнятий на облік 17 квітня 25 року, але як його прийняли на облік я не знаю», — каже Валентина.

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Валентина Чудінович. / © ТСН



У рівненському центрі комплектування ТСН це пояснюють.

«Існує така 932 постанова Міноборони України, згідно якої всіх людей віком від 25 років і старше, хто не стоїть на обліку автоматично ставлять на облік і автоматично людям виписуються повістки», — каже речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова.



Згідно цієї постанови, повістки можуть виписувати вручну або їх генерує автоматизована система Міноборони. Саме так і відбулося у випадку загиблого воїна.

«Ми розуміємо стан людини і розуміємо емоції. Він в нас в системі вже пройшов як загиблий, але оскільки ми не генерували ці повістки, які приходять Укрпоштою вийшла така ситуація. Ми не маємо доступу до тієї бази», — кажуть у ТЦК.



І це не єдиний такий випадок. У березні, що на Тернопільщині, сестра загиблого старшого сержанта ЗСУ Андрія Іванюка опублікувала допис, що йому прийшла повістка з РТЦК.



У ТЦК це пояснили так: «Це сталося внаслідок технічного збою в автоматизованій системі „Оберіг“, яка генерує повістки на основі наявних баз даних. На жаль, у результаті технічної помилки не відбулася належна звірка з оновленими списками загиблих захисників».



Як уникнути таких помилок надалі — ТСН звернулася із інформаційним запитом до Міноборони. Однак, з 10 червня і донині відповіді так і не отримали. Попри це дружина загиблого Максима Чудіновича сподівається, що систему все ж удосконалять

«Я хочу, щоб ті люди, які займаються повістками, які займаються особовими справами, щоб вони бачили свідоцтво про смерть і просто не травмували людей», — наголошує Валентина.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПОВІСТКИ приходить ПОЛЕГЛИМ ВОЇНАМ! Родини загиблих обурені та Б’ЮТЬ на СПОЛОХ