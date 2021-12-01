У Ризі завершилася зустріч міністрів НАТО: Росію попередили про "серйозні наслідки" у разі нападу на Україну

У Ризі завершилася зустріч міністрів НАТО: Росію попередили про "серйозні наслідки" у разі нападу на Україну

30 міністрів закордонних справ НАТО знову підтвердили, що у разі нової агресії Росія заплатить високу ціну.

У Латвії завершилася міністерська зустріч НАТО, де обговорювали загрозу Росії. В роботі саміту брала участь і Україна. Київ закликає попередити агресію Кремля, а в Росії вимагають гарантій, що Україна до НАТО не вступатиме.

Про це йдеться 1 грудня у сюжеті ТСН.19:30.

Сьогодні 30 міністрів закордонних справ НАТО знову заявили, що у разі нової агресії Росія заплатить високу ціну. Йдеться про економічні і фінансові санкції.

Навіть якщо Україна не є членом Альянсу і на неї не поширюються гарантії колективної безпеки, НАТО готується до найгіршого сценарію і буде намагатися стримати Росію і зробити Україну більш обороноздатною.

"Ми повинні залишатися пильними та уникати ескалації. Міністри дали зрозуміти, що можлива російська агресія дорого їй обійдеться і матиме серйозні політичні та економічні наслідки", — заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Росія тим часом усі звинувачення відкидає. У Москві кажуть, що це НАТО провокує РФ, а Україна начебто стягує війська до лінії розмежування на Донбасі. Російський президент вже зажадав документальних гарантій, що Україна ніколи не увійде до складу Альянсу.

Генсек НАТО закликав готуватися до гіршого сценарію через стягнення російських військ

"У діалозі зі США та їхніми союзниками ми наполягатимемо на розробці конкретних угод, що виключають подальше розширення НАТО на Схід та розміщення загрозливої нам зброї в безпосередній близькості від території Росії", — сказав Володимир Путін.

Своєю черго Столтенберг наголосив, що лише Україна та 30 союзників НАТО вирішують, коли Київ буде готовий приєднатися до НАТО.

"Росія тут не має права вето. Росія тут не має права голосу. І Росія не має права створювати сферу впливу і намагатися контролювати своїх сусідів", — сказав він.

Те, що Кремль не може перешкоджати Україні зблизитися з НАТО і не має права висловлюватися про те, що робити Києву — про це у Ризі сказав очільник МЗС України Дмитро Кулеба. А на закиди держави-агресорки міністр відповів, що Москва завжди покладала провину на тих, на кого нападала.

"Найкраще виправдання агресії — звинувачення на адресу жертви агресії, що це вона винна і вона напала. Ця методичка протягом століть залишається незмінною, нею керується Російська Федерація. Саме тому ми активізуємо роботу над роз'ясненням наших дій. І в ОБСЄ, і в НАТО і в ЄС чітко розуміють — відповідальність за те, що відбувається, несе Москва", — зазначив Кулеба

2 грудня Дмитро Кулеба має обговорити ситуацію з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а після цього Блінкен проведе окрему зустріч із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Ентоні Блінкен повідомив, що Білий дім уже попередив Кремль — в разі вторгнення в Україну там застосують жорсткі економічні санкції, від яких раніше воліли втриматися.

Раніше заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила Росію, що Вашингтон може ввести проти Москви безпрецедентні санкції.

Читайте також: