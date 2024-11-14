У родині голови Хмельницької МСЕК Крупи з 6 млн дол. заговорили про звільнення із в'язниці: що відомо

Після низки останніх новин про очільницю Хмельницького центру МСЕК Тетяну Крупу, ситуацію коротко прокоментував її чоловік Володимир Крупа.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, під час одного з судових процесів начебто прозвучало, що про походження частини коштів, які були виявлені в ході обшуків, може розповісти чоловік Тетяни Крупи.

ТСН.ua поспілкувався з Володимиром Крупою. На наше питання про те, що він може сказати про перспективи справи та загрози для своєї дружини, на питання про походження грошей він відповів нам так: "Я не володію повною інформацією про те, що у правоохоронців є проти Тетяни Василівни. Я думаю, що у них нічого немає. Минулого разу в коментарі я чітко заявив, що правоохоронці та судді розберуться".

До цього він додав, що обурений тим, що під час обшуків невідома йому особа знімала відео, а потім запис з’явився в публічному доступі.

Камера без комфорту

Днями з’явилась інформація з посиланням на керівництво Київського СІЗО про те, що Тетяна Крупа перебуває у камері, яка призначена для чотирьох арештантів, а не у тій, яка має поліпшені умови, але за яку треба платити декілька тисяч на місяць.

Як розповіли в коментарі для ТСН.ua уповноважені особи Київського СІЗО, на платні камери з поліпшеними умовами завжди був та є попит серед тих, хто перебуває під вартою, тому не є дивним те, що серед арештантів може утворюватись відповідна черга.

Чоловік Тетяни Крупи, Володимир Крупа утримався коментувати умови, в яких вона перебуває.

Резюмуючи, Володимир Крупа розцінює нинішню ситуацію як "горе в сім’ї та знущання".

Відповідаючи на питання про те, яким він бачить фінал цієї резонансної справи, Володимир Крупа відповів так: "До фіналу дуже далеко. Я знаю свою дружину. Вона лікар, яка допомагала людям, а не фахівець з нерухомості або фахівець з грошових питань. Якщо попадуться професійні адвокати, правоохоронні органи, судді, то все буде добре. Є сподівання, що її можуть випустити на свободу через недоведеність вини".

Обшуки у чиновників у Хмельницькому

На початку жовтня ДБР повідомило, що в Хмельницькій області викрило керівницю МСЕК та її сина, керівника облуправління Пенсійного фонду, на незаконному збагаченні на мільйони доларів. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах (слідство з'ясовує також, чим володіє Крупа ще).

Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку: в шафах, шухлядах, нішах. За даними ДБР, під час слідчих дій посадовиця намагалась позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів через вікно.

Через декілька днів суд відправив Тетяну Крупу під варту на час проведення слідства.

Справа мільйонних хабарів у Хмельницькій МСЕК: чому Тетяна Крупа відмовилася від апеляції

Раніше повідомлялось про те, що зміниться від 1 січня і чи будуть перевіряти кожну інвалідність.

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