У родині хлопчика із поліомієлітом ще у шістьох дітей виявили вірус: малюк вже не стає на ноги

У родині хлопчика із поліомієлітом ще у шістьох дітей виявили вірус: малюк вже не стає на ноги

Нині фахівці проводять епідрозслідування, адже поліомієліт - вірусна інфекція.

Хлопчик, в якого підтверджено поліомієліт, нині не стає на ноги, повідомили лікарі. Небезпечний вірус зафіксували на Рівненщині.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Малюку рік та чотири місяці, він виховується в родині, де десятеро дітей. Коли він потрапив до лікарні, ноги вже були слабкі. Згодом діагноз підтвердили.

Дитина не вакцинована, батьки свідомо відмовлялися від обов’язкових щеплень з релігійних міркувань. Під час обстеження родини, вірус виявили ще в шістьох дітей, але парезу кінцівок в них нема.

Нині фахівці проводять епідрозслідування, адже поліомієліт - вірусна інфекція. Його можуть підхопити як невакциновані діти, так і дорослі - найчастіше через брудні руки, їжу та воду. Хвороба здатна уражати центральну нервову систему і призводити до параліча. І ці процеси попри лікування, незворотні.

Зазначимо, що перші щеплення були винайдені Едвардом Дженнером в кінці 18 століття. Відтоді вчені працювали над новими вакцинами, які зробили революцію в медицині і змінили історію світу. Завдяки вакцинам була повністю ліквідована віспа і усунені інші інфекційні захворювання, такі як поліомієліт, правець і туберкульоз.

Новини України: хворий на поліомієліт хлопчик із Рівненської області не стає на ноги

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