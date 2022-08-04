"У росіян - абсолютний крах на полі бою": військовий експерт розповів про актуальну ситуацію на фронтах

Військовий експерт Михайло Самусь впевнений, що ситуацію, яка склалася у росіян на фронті, не змінить навіть те, якщо російський диктатор Володимир Путін оголосить відкриту мобілізацію у РФ.

Про це розповів заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь в інтерв’ю ТСН.ua.

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"На полі бою у них (російських військових - ред.) нічого не виходить. Навіть якщо російська пропаганда розганяє, що вони, начебто створили концентрацію артилерійського вогню в Пісках і захопили там одну вулицю, то це не можна вважати успіхом широкомасштабної стратегічної "спецоперації", такого геополітичного "велетня", як Путін. З іншого боку, в них абсолютний крах на полі бою. Так, вони можуть ще вкидати металобрухт та набрати ще дуже багато людей за допомогою різних способів. Зрештою, вони можуть запровадити військовий стан та оголосити мобілізацію (відкриту - ред.). Але стратегічно вони уже нічого не змінять. Стратегічно вони уже не можуть змінити картину цієї "спецоперації", - сказав він.

Щодо воєнної ситуації на півдні України, за словами Самуся, у росіян там "панічні рухи", коли дізналися про контрнаступ українських військових.

"В них зарах панічні, істеричні рухи на півдні. Вони сиділи-сиділи, намагалися пробити українську оборону на Донбасі і не вдалося. Потім виявилося, що ЗСУ готують контрнаступ на півдні. І вони знімають сили з Донбасу і перекидають на південь та намагаються там наступати. Зараз знову у них будуть проблеми. Вони втратять багато сил, а потім знову будуть пробувати "ламати" на іншому напрямку, бо рано чи пізно у них буде трагедія на півдні", - розповів Самусь.

У цьому ж інтерв'ю Михайло Самусь розповів, що, на його думку, перелом на фронті у війні, яку розв’язала Україна, вже відбувся. Наразі українські війська просувають свою стратегічну ініціативу.

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