"У росіян є бажання створити тут хаос": українець про небезпеку, яку бачить на власні очі в Молдові

Військовий експерт застерігає, що ситуація повторюється так, як це було в лютому минулого року з Україною.

Низка новин на російських ресурсах про плани України здійснити вторгнення в Придністров’я насправді може свідчити про наміри російських окупантів захопити владу в Молдові для подальшого відкриття нового фронту проти України.

Таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами експерта, такі дії пропагандистів нагадують ситуацію, яка склалася в Україні напередодні повномасштабного вторгнення російських військ.

"Така сама ситуація з провокацією відбулася 21 лютого 2022 року – росіяни розповсюдили фейк про те, що начебто диверсійна група ЗСУ намагалась дістатися території Російської Федерації з території так званої "ДНР", - каже Олександр Коваленко. - Їх зовсім не засмутив той факт, що локація, де начебто було зупинено цю ДРГ, знаходиться за 30 кілометрів від лінії зіткнення. Але вже 24 лютого відбулося повномасштабне вторгнення російських окупантів в Україну. Тобто це було інформаційне підґрунтя для того, щоб готувати споживачів інформаційного фастфуду до вторнення. Це був один з етапів цієї підготовки. Я не виключаю, що такого роду провокація може бути використана росіянами для того, щоб розпочати якийсь гібридний сценарій щодо Молдови".

За словами Коваленка, окупанти можуть розіграти такий сценарій, коли будуть "рятувати" Молдову від "вторгнення" третьої сторони у Придністров'я.

"Молдовську владу російська пропаганда назве нацистською та скаже, що її треба денацифікувати та демілітарізувати якомога швидше. Такий гібридний сценарій можливий. Будь-яка ІПСО – це фактично підготовка. Загроза збільшується, - вважає Олександр Коваленко. - Росіяни можуть розповідати своєму населенню, що була загроза для Придністров'я, саме тому треба розповсюджувати так звану "СВО" і на Молдову. На мій погляд, це досить суіцидальний сценарій. Якщо він буде використаний росіянами, то вони зазнають ще більшого фіаско, ніж в Україні. Є величезні сумніви, що цей сценарій їм вдасться".

Росіяни створюють хаос

Українці, які мешкають у Молдові, в коментарі для ТСН.ua розповіли про те, що вони бачать в цій країні на власні очі.

"В Молдові не без того, що російські наративи заходять у суспільство, але уряд з цим бореться. У росіян є бажання створити хаос у Молдові, тому що Молдова підтримує Україну, тому що ця країна прийняла більше пів мільйона біженців. Ми бачимо, як через це деякі партії тут виходять на площі, але це – проплачені заходи, це не є народним настроєм", - розповів нам голова національного конгресу українців Молдови Дмитро Лекарцев.

До цього він додав, що молдовська влада володіє ситуацією щодо можливих загроз із боку Росії.

"Безумовно, влада тримає ситуацію під контролем, працює по всіх напрямках. Кожного дня в аеропорту 20-50 пасажирам не дають можливості заїхати в країну, якщо ті не можуть підтвердити мети перебування. Паніки в Молдові немає, люди більше хвилюються через те, що буде в Україні 24 лютого", - резюмує Лекарцев.

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