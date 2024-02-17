"У росіян є дві мети": відверте зізнання Буданова про Донбас, Крим і кінець війни

Що нового задумав Путін, чи Ілон Маск – зрадник та хто отруїв дружину розвідника Маріанну Буданову: усі подробиці – в ексклюзиві TSN.ua.

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов зробив низку гучних заяв! Що з Авдіївкою? Що нового задумав Путін? Про зраду Ілона Маска та хто отруїв дружину розвідника Маріанну Буданову? Усі подробиці – в ексклюзиві журналістки TSN.ua Вікторії Гнатюк.

Що робиться в Авдіївці?

ЗСУ виходять з Авдіївки, стратегічного міста біля Донецька, яке Росія хотіла захопити ще від 2014 року. У військовому командуванні по обіді 16 лютого повідомили, що українські сили відходять з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці міста. Але ситуація критична – не раптово. Росіяни поставили собі за мету захопити Авдіївку до чітких дат і кидали туди солдатів як м’ясо, і це теж не новина, а все тому, що наказ пішов від самого диктатора путіна. Чому кремлівській дід так прагнув захопити Авдіївку, скільки часу на це пішло у рашистських командирів і на яке місто ще накинули оком з-за порєбріка розповів керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю французькому виданню Liberation.

"Росіяни поставили собі завдання захопити Авдіївку. Спочатку до кінця грудня 2023 року. Потім до 28 січня. Потім до 1 березня. Зараз дату знову змінили, щоб приурочити до президентських виборів. Це звичайна практика – змінювати дату, коли щось не виходить. У росіян є дві мети: вийти до річки Оскіл, що в Харківській області, і взяти Авдіївку. Нехай спробують!", – казав Буданов.

Станом на 14:30 17 лютого операція з виведення українських військових з Авдіївки триває.

На яке ще місто накинули оком?

Тобто, наступна ціль – Куп’янськ, його окупанти не можуть захопити вже чотири місяці, адже так званий наступ росіян розпочався ще у жовтні й триває активно досі. Їм треба більше міст, а все – заради голосів.

"Як Путін і Росія використовуватимуть ці вибори у своїй війні проти України? Тут немає нічого нового. Вони хочуть легітимізувати свій режим на окупованих українських територіях і показати загальну підтримку населення. Результат вже відомий. Близько 75% голосів отримає Путін", – сказав головний розвідник країни.

Доля Донецької області

Буданова запитали, якою взагалі він бачить долю Донбасу, керівник ГУР МО відверто зізнався, що цей регіон буде повернути навіть важче, аніж тимчасово окупований Крим.

"Я думаю, що Донбас буде важче повернути. Тому що там є безперервна лінія постачання, їхні війська можуть отримати доступ до неї з будь-якого боку. Усі, хто колись володів Кримом, голосно і чітко заявляли, що Крим – це неприступна фортеця, і абсолютно всі втратили цю фортецю. Так само, як Україна десять років тому. Сьогодні росіяни все ще мають сухопутний коридор у Крим. Кримський міст ще стоїть, але жити йому залишилося недовго", – пообіцяв він.

Що треба, аби Крим був під українським стягом?

Для звільнення Криму, каже Буданов, потрібно вирішити два стратегічних завдання: відрізати сухопутний коридор та зруйнувати Кримський міст.

"Інше – лише питання часу. Півострів буде повернено. З Донбасом складніше", – зазначив керівник ГУР.

Що це означатиме для Путіна?

Буданов також переконаний, що у разі втрати Криму Росія не зважиться на ядерну ескалацію і навіть назвав причини, чому Путін стільки разів погрожував ядеркою, але так її й не застосував.

"Приводів для застосування ядерної зброї вже було дуже багато, можливо, десятки. І що з того? У російській доктрині ядерна зброя розглядається як "засіб стримування". Це те, чого всі бояться і на чому всі спекулюють. Але для Росії застосування ядерної зброї обійдеться набагато дорожче, ніж її незастосування”, – наголосив очільник військової розвідки.

Коли кінець війни?

Втім “вічним питанням” залишається, коли врешті буде кінець війни. Прогнозів ми вже чули багато. Буданов вирішив пояснити, що потрібно Україні для перемоги. Керівник ГУР МО підкреслює, що не варто сподіватися на якісь диво-технології, які вирішать всі наші проблеми і називає два ключі до перемоги.

"Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше – від підводних човнів до стратегічної авіації – використовується вже давно. Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику", – пояснив він.

Коли українські пілоти пересядуть на F-16?

ТВтім, нагадаємо, що Україна от уже майже два роки чекає, коли в небо злетять винищувачі F-16, адже перевага у небі, теж може зіграти вирішальну роль на полі бою. Буданов напередодні інтерв’ю із французами заявляв, що уже навесні перші вильоти можуть бути здійсненими українськими військовими. Про це він заявив у коментарі каналу "Ми-Україна" після засідання Рамштайму 15 лютого.

"Тут були подробиці, але вони стосуються технічних питань: передачі, готовності інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки льотного та аеродромного складу... Зачекайте – вже скоро, вже фінальний етап йде... сподіваюся, що саме навесні їх і побачимо в небі", – сказав Буданов.

Ілон Маск – зрадник?!

Також під час спілкування із журналістами видання The Wall Street Journal Буданов розгромив Ілона Маска та підтвердив заяви колег про те, що росіяни почали з різних куточків світу скупляти старлінки. Про це раніше заявляв вже представник розвідки Андрій Юсов.

Отруєння дружини Буданова

Словом, воювати чесно, це явно не про Росію. Також Буданов під час спілкування з французькими журналістами заявив, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни, та натякає, що вони за це будуть відповідати.

"Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють", – зазначив Буданов.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❗ "У росіян є дві мети": ВІДВЕРТЕ ЗІЗНАННЯ БУДАНОВА про Донбас, Крим і кінець війни!

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, що потрібно для перемоги у війні проти РФ.

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