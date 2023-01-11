"У Росії дійсно дуже погано з ВПК": Жданов пояснив, чому Медведєв істерикує через танки для ЗСУ

У військово-промисловому комплексі Росії - дуже погана ситуація і про це зокрема свідчить бурхлива реакція прихвостня Путіна Дмитра Медведєва на постачання Україні західних танків.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua у середу, 11 січня.

"Іноді емоції видають те, що не підлягає розголошенню. У них (в РФ – ред.) справді все погано у сенсі санкційної політики і залежності російського військово-промислового комплексу від постачання західних комплектувальних виробів", - пояснив Жданов.

Експерт зазначив, що Україна невдовзі отримає від західних партнерів у рази більше танків, аніж може виготовити РФ за один рік.

"Я нагадаю, що у першій половині 2022 року, коли був саме розпал наступальної операції з боку Росії, "Уралвагонзавод" оголосив про зупинку роботи. Потім був терміновий наказ від Путіна відновити роботу, але представники заводу сказали, що до кінця року вони можуть зібрати 30-35 танків. Ну так це не показник. Чехія нам вже передає 90 танків, а це майже бригада, три батальйони. А вони (РФ – Ред.) може випустити батальйон нових, а ремонт проводити, як деякі експерти це називають, за принципом "канібалізму" – коли розбирають один чи два танки і роблять з нього один, або розбирають один танк і роблять з нього два. Тому так, це правда, що ситуація у ВПК дуже погана", - резюмував він.

Чехія повідомила про передавання Україні танків. Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала особисто підписав танк Т-72, який його країна відправить для ЗСУ.

Окрім цього, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Україна отримає роту танків Leopard від Польщі.

З цього приводу заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв влаштував істерику: він обізвав зокрема президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуду та заявив, що нове озброєння не допоможе Україні. Також Медведєв пригрозив російському військово-промисловому комплексу "відповідальністю", мовляв "Україна краще модернізує радянські танки Т-72".

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