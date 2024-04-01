У Росії масштабна пожежа на військовому підприємстві: всі деталі (відео)

Вічно можна дивитися на три речі: як тече вода, горить вогонь, а ще, коли вогонь горить десь у сусідів. 1 квітня знову “что-то взорвалось” на одному з найбільших оборонних заводів РФ, загасити пожежу не вдається.

Всі деталі не сумної події розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Гнатюк.

Що сталося на російському заводі?

У Єкатеринбурзі “атас”, горить один з наймасштабніших оборонних заводів Російської Федерації.

Щойно ви побачили, як вогнем охоплює “Уралмашзавод”, це, до слова, головне підприємство Росії з виробництва бурових установок та іншого гірничодобувного обладнання, яке юзають на так званій “СВО”. Попередньо — горить цех, у якому було близько 500 літрів лаку, росіяни знімають відео з різних куточків міста, адже дим охоплює весь Єкатеринбург. Станом на 13:00 площа загоряння досягла 4 тисячі квадратних метрів. А оскільки всередині будівлі, що горить, знаходяться лакофарбові матеріали у великому обсязі, є загроза подальшого поширення вогню та вибуху.

До слова, чому почалася пожежа, нині офіційно не говорять, втім свідки пожежі кажуть, що перед цим “что-то взорвалось”. Крім цього, на цьому заводі виготовляли обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості та енергетики. Завод введено в експлуатацію у 1933 році. В даний час виробляє обладнання для гірничодобувного комплексу, металургії, цементної промисловості, енергетичної галузі, підйомно-транспортне та інше обладнання.

Дивні пожежі на Росії

Словом, Росія і дійсно горить як бензоколонка. То на нафтопереробних заводах коїлося щось неладне. Останнім часом СБУ успішно атакувала щонайменше 12 нафтопереробних заводів у Росії і це ще без урахувань операцій Головного управління розвідки Міноборони України, яке також здійснює удари по російських НПЗ. Чим корисні такі атаки і чого чекати далі, нещодавно розповів керівник СБУ Василь Малюк.

Скільки НПЗ вже спалахнуло?

Нагадаємо, що атаки були здійснені в ніч проти 12 березня, тоді дрони атакували Курську, Бєлгородську, Тульську, Воронезьку, Нижньогородську, Брянську, Ленінградську, Орловську області РФ, а також Москву. У місті Орел чули вибухи в районі нафтобази, де спалахнула пожежа. Також горіла нафтобаза компанії Лукойл у Нижньогородській області.

13 березня дрони атакували Воронезьку, Курську, Бєлгородську, Брянську, Ленінградську та Липецьку області Росії, а також нафтозавод у Рязані, де сталася серйозна пожежа.

Уночі 16 березня в Самарській області РФ спалахнула пожежа одразу на двох нафтопереробних заводах — російські ЗМІ знову писали про атаку безпілотників. 17 березня на одному із заводів у місті Слов’янськ-на-Кубані в Краснодарському краї РФ також виникла пожежа внаслідок атаки дронів.

Ці атаки точно нажахали рашистів, бо російська влада намагається посилити захист НПЗ від атак українських дронів, про це повідомив рух АТЕШ. У повідомленні партизанів у Telegram йдеться, що їхнє джерело на одному з НПЗ розповіло, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕБ для протидії українським безпілотникам дальньої дії. Основний вибір припав на мобільні комплекси типу Скворець. Ці системи РЕБ активно застосовуються армією РФ у війні проти України. В АТЕШ заявили, що крім придбання нових систем РЕБ на підприємствах укріплюють резервуари мішками з піском. Також застосовують маскувальні мережі, а в нічний час доби вимикають освітлення.

Карма в дії

Крім того, ще й карма наздоганяє росіян. Варто згадати, як окупанти самі ж знову вгатили по Бєлгородській області авіабомбами, якими тероризують українські міста. Сталося це 31 березня. Авіабомби ФАБ-500 виявили у районі хутора Ніна. А в районі села Крюково знайшли воронку, в якій, попередньо, також знаходиться ФАБ-500. Таким чином, це вже 16-й випадок за останні два тижні.

Деяким місцевим вже навіть уривається терпець від “СВО”, тож один мешканець Бєлгорода Іван Матвєєв навіть зважився написати заяву до Слідчого комітету на військових армії РФ, які неодноразово кидали бомби на область. Чоловік вимагає притягнути їх до відповідальності, навряд вийде, звісно, але спроба гарна.

Загалом за минулий тиждень у Бєлгороді від обстрілів постраждало 645 об'єктів. Так буває, коли думаєш, що напад на мирну країну — це звільнення і порятунок, бо у випадку росіян, таке вилазить тільки боком і ми це вже спостерігаємо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Це можна дивитися вічно! В Росії палає великий оборонний завод “Уралмаш”!

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