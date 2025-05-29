У Росії підірвали терориста, який керував ударами по Маріуполю: всі подробиці

Загиблий російський окупант Заур Гурцієв, який керував ударами по Маріуполю / © ТСН

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У Росії підірвали ветерана «СВО»! Саме цей окупант керував ракетними бомбардуваннями Маріуполя і за це отримав нагороди з рук кремлівських вождів. Однак, навіть високі регалії не рятують від карми. В Мережу вже злили відео із моментом вибуху.

Кадри яскравого фаєршоу дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

У російському Ставрополі підірвали ветерана «СВО» Заура Гурцієва. Подія трапилась у ніч проти 29 травня. Як пишуть росЗМІ, двоє чоловіків сиділи на лавці і випивали. Через якийсь час пролунав вибух.

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Медики зафіксували у загиблих ушкодження, характерні для дії вибухової хвилі. Пошкоджень також зазнали кілька припаркованих автомобілів. Один із загиблих — ветеран «СВО», учасник програми «Время героев» Заур Гурцієв. Ім’я іншого чоловіка не розголошують. Натомість у Мережі публікують відео із моментом вибуху.

Губернатор Ставропольського краю Владіміров не виключив, що те, що сталося, може бути терактом. «Розглядаються всі версії», — заявив він. Цікаво, візитівку Яроша вже знайшли?

Що відомо про Зауара Гурцієва?

Користувачі соцмереж активно діляться «цікавими» фактами з біографії Гурцієва. Пропагандистські телеграм-канали, звісно, вже в сльозах — оплакують «великого героя», якого не стало. Пишуть, що він нібито розробив передові технології наведення ракет, які значно підвищили їхню точність і «ефективність». Завдяки цьому, мовляв, вдалося завдати удару по базі постачання полку «Азов».

Особливою «гордістю» для Кремля стали дії Гурцієва в Маріуполі. Саме під його командуванням російська авіація стирала з лиця землі цілі квартали, зокрема драмтеатр, у якому загинули сотні людей, включно з дітьми. За це «досягнення» Гурцієв отримав цілу колекцію орденів. Як то кажуть, за кожну дію приходить своя відповідь. І тепер замість чергової нагороди — місце на цвинтарі.

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Загибель генерала Ярослава Москалика

Нагадаємо, нещодавно число хороших росіян поповнилося ще одним «героєм». 25 квітня близько 10:40 у підмосковному місті Балашиха вибухнуло авто. Через це загинув один із ключових генералів армії Росії — Ярослав Москалик. Він відповідав за планування стратегічних операцій російських військ на території України.

Спочатку у пропагандистських телеграм-каналах ширилася інформація, що в машині вибухнула газова установка, згодом — що вибух стався внаслідок детонації саморобного вибухового пристрою, який був начинений елементами ураження діаметром близько 6 мм. Також була інформація про те, що вибухівка складалася з ВОГів — пострілів для підствольних гранатометів. В дію її привели дистанційно, коли Москалик проходив повз. Момент ліквідації російського генерала потрапив на відео.

Ким був Москалик?

Ярослав Москалик мав звання генерал-лейтенанта. Про нього у відкритих джерелах не так багато інформації. Він був заступником керівника одного з головних управлінь Генштабу російської армії — того, що відповідає за підготовку військ, набір особового складу та координацію. Це одне з ключових управлінь, яке забезпечує боєздатність армії.

Від 2000 до 2012 року Москалик працював у центральному апараті Міноборони РФ, зокрема на Північному Кавказі. 2021 року отримав звання генерал-лейтенанта за указом президента Володимира Путіна і став заступником начальника оперативного управління Генштабу. Пропагандистські пабліки називали його одним з найкращих офіцерів, хоча через суворість він не мав особливої популярності.

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2015 року Москалик брав участь у переговорах у «нормандському форматі», а 2018-го — контролював постачання сировини із Сирії та виступав на конференціях, присвячених війні в цій країні.

Український слід

Ну і куди ж без українського сліду? Російські пропагандисти стверджують, що останнім власником підірваної автівки був уродженець українського міста Суми Ігнат Кузін. Місцем його постійного проживання від 2015 року зазначена Карачаєво-Черкесія (РФ). Окрім того, Volkswagen Golf перепродавали від кінця січня 2025 року тричі. Попередня власниця в січні продала автомобіль громадянину Азербайджану. Згодом той перепродав його 26-річному чоловікові, який через тиждень знову продав його 40-річному Кузіну.

Російські правоохоронці припускають, що в авто була камера спостереження, яка стежила за рухом жертви. Також слідчі не виключають ймовірності, що виконавець вибуху міг спостерігати за всім з балкона сусіднього будинку.

Про те, що за загиблим могли стежити кілька місяців до того, повідомляє телеграм-канал Shot. За попередніми висновками експертів відомо, що вибухівку заклали в районі задніх лівих дверей. Також відомо, що авто, яке вибухнуло вранці 25 квітня, підігнали до будинку на бульварі Нестерова за кілька днів. За фактом вибуху відкрито кримінальне провадження.

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Речниця МЗС РФ Марія Захарова, звісно ж, назвала загибель Москалика терористичною атакою та заявила, що до вбивства можуть бути причетні українські спецслужби.

«Якщо розслідування підтвердить український слід у вбивстві Москалика, це знову продемонструє варварську сутність Києва», — цинічно заявила Захарова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: КАРМА НАЗДОГНАЛА! НА РОСІЇ ПРИБРАЛИ ТЕРОРИСТА, ЯКИЙ КЕРУВАВ УДАРАМИ ПО МАРІУПОЛЮ!