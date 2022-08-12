У Росії розбирають літаки на запчастини: експерт назвав це "вироком авіації"

Через запроваджені санкції Росія не може купувати необхідні запчастини для суден за кордоном. Станом на зараз дві третини російського цивільного флоту складаються літаків іноземного виробництва.

Що це означає для агресорки Росії, у ТСН.19:30 розповів авіаційний експерт Кирило Новіков.

"Це, здається, єдине, що залишається робити російським авіаторам. Тому що санкції невпинно б'ють по їхніх авіакомпаніях. Станом на сьогодні дві третини російського цивільного флоту складаються саме з іноземних літаків. Третина, яка радянська спадщина, - це нечесельна армія літаків, які літають переважно на внутрішніх рейсах до важкодоступних регіонів Росії", - розповів експерт.

Новіков каже, що міжнародні організації вимагають дотримання загальновизнаних правил безпеки щодо запчастин. Втім, після вторгнення до України російські компанії літають до країн, які дружні до агресорки Росії.

"Якщо тенденція, коли Росія буде використовувати одні літаки як донори для запчастин на інші, продовжиться, то, я думаю, - це вирок російській цивільній авіації. Станом на сьогодні в російських авіакомпаній на 16% вжиток літаків зменшився. Думаю,що до кінця року лише половина флоту залишиться в небі Росії", - вважає фахівець.

За його словами, антиросійські санкції дієві, адже більшість компаній-виробників запчастин дотримуються правил режиму санкцій.

"Запчастини до них (російських компаній - Ред.) не потрапляють жодним чином. А без них шлях розбирати одні літаки, щоб забезпечити інші, це шлях в нікуди. Думаю, мине не багато часу, як росіяни побачать наслідки. Дай боже, якщо літаки почнуть зупинятися на землі, а може це призвести і до фатальних наслідків", - каже Новіков.

Втім, за словами експерта, менше на собі дію санкцій відчує військово-транспортна авіація. Адже вона складаться повністю з літаків радянської епохи.

"Це все літаки радянської розробки. Більшість заводів, які можуть виготовляти запчастини, розташовані на території РФ. Якась частина компонентів є, але досить незначна, іноземного обладнання. Але нестача цих запчастин так само відгукнеться і на військово-транспортній авіації", - додав Кирило Новіков.

Як повідомлялося, у Російській Федерації почали проводити приховану так звану "промислову мобілізацію" серед оборонних компаній. Крім того, у країні-агресорці посилили контролювання за підприємствами, які виготовляють зброю. В РФ також хочуть контролювати переміщення персоналу оборонних підприємств.

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