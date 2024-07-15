У Росії вигадали, як обдурити українську систему ППО: що відомо

Російська армія активно використовує імітатори ударних безпілотників для перевантаження української системи протиповітряної оборони. Під час атаки у ніч проти 12 липня, як повідомили Повітряних силах, локаційно було втрачено вісім БпЛА невстановленого типу.

Що таке імітатори ударних безпілотників, яким чином вони можуть обдурити систему ППО та чим небезпечні, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан пояснив, що імітатор ударного БпЛА — це такий самий безпілотник, наприклад, “шахед”, але без бойової частини та системи управління — зв’язку зі супутником.

“Вони не несуть в собі вибухові речовини, тобто немає заряду. Можуть бути меншими за розмірами і можуть бути розраховані на меншу дальність. Їхнє завдання — створити масовість удару. А потім вони можуть просто впасти після закінчення палива або повертатися на базу”, — розповів ТСН.ua військовий експерт Олег Жданов.

Проблема полягає у тому, що система протиповітряної оборони не може ідентифікувати, що за БпЛА летить — бойовий чи імітатор, пояснив Роман Світан. Останній дешевий, однак на нього доводиться витрачати дорогі ракети, підіймати літаки або знімати з інших напрямків мобільні групи.

“Вони “висушують” нашу систему протиповітряної оборони, роззосереджують її. Це логічний хід. За великим рахунком, ми теж можемо так робити, коли нам потрібно буде, і коли в нас буде достатня кількість корпусів апаратів, які можна використовувати в якості таких “обманок”, — каже Роман Світан.

“Імітатори завжди були ефективними. Тому що за наявності імітаторів вирогідність збиття бойового дрону падає до 50%. Фактично — влучив не попав, а ще і в той чи не в той БпЛА. Ми витрачаємо ракети, ми витрачаємо боєприпаси, ми розпорошуємо увагу наших мобільних груп, які борються з “шахедами”, — розповів ТСН.ua Олег Жданов.

За словами Романа Світана, використання Росією імітаторів ударних БпЛА не говорить про дефіцит безпілотників — навпаки, їх дуже багато.

“Це якраз говорить про те, що в них їх багато, і цілей просто немає для всіх “шахедів”. Виробництво пластикового корпуса дешеве, їх можна зробити мільйон. А ось “начинки” зробити на мільйон корпусів просто немає. І щоб використовувати цю велику кількість корпусів, їх використовують в якості обманок. Вони летять “кудись туди”, всередині нічого немає, але літати він може. Його сприймає наша ППО як ударний дрон, намагається його збити”, — пояснив ТСН.ua Роман Світан.

“Дефіциту в них немає. Я ще нагадаю, що цього тижня у Внуково знову приземлився Іл-76 повітряних сил Ірану, який, ймовірно, привіз чергову партію комплектуючих для виробництва “шахедів”, — розповів Олег Жданов.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, де наразі найгарячіша ділянка фронту та де прориваються окупанти.

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