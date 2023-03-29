У Росії визнали фейком новину, де "ЗСУ ображають російськомовну жінку": експерт про "промах" пропаганди

Росія масово створює фальшиві відео про Україну та ЗСУ, щоб налякати місцеве населення. Проросійський Telegram-канал "Записки ветерана" визнав, що відео з Мережі на якому "українські військові ображали жінку за те, що вона говорить російською", є фейком. Ймовірно, відео зробили в підконтрольній Росії Макіївці.

Головний редактор Republic Дмитро Колезєв в ефірі телеканалу FREEDOM розповів, що було багато факторів, які вказували на підробку.

"По-перше, той факт, що відео зняте з відеореєстратора на автівці. Наскільки нам відомо, на окупованій території та на прифронтовій території з українського боку заборонено використовувати відеореєстратори, аби не передавалася інформація про переміщення військ. По-друге, експерти зазначали, що пов‘язки у буцімто військових ЗСУ були жовтого кольору, тоді як останнім часом частіше використовуються зелені. На машині намальований німецький хрест часів Другої світової, а не той символ, який сьогодні частіше використовується на українській бронетехніці.

Найголовнішою, наголосив Колезєв, була поведінка людей у відео та монтаж. За словами експерта, ймовірно, звуки криків, дитячого плачу та пострілів були записані окремо, а вже згодом накладені на відео. Крім того, був виражений "російський акценті нібито військових ЗСУ".

Все це змушує сумніватися в тому, що відео справжнє. Важливо, що вдалося встановити місце фільмування, - Макіївка, яка від 2014-го перебуває під контролем російських військ. Це доволі глибокий російський тил. Дивовижно, але інформацію про те, що це фейк, в підсумку підтвердили російські канали. Коли МЗС Росії видалило цей твір зі свого Твіттеру, стало зрозуміло, що і російська влада визнала, що облажалася", - зауважив Дмитро Колезєв.

До слова, ролик в Твіттері російського МЗС було доступне ще вранці 28 березня, але згодом запис видалили. Про причини видалення публікації МЗС не повідомило.

Нагадаємо, стало відомо, куди переїхала Світлана Логінова, яка прославилася в Мережі сльозливим відео з тимчасово окупованого Криму, бо "вабщє не хотєла уєзжать". Окупантка переїхала на північ РФ, до Ямало-Ненецького округу. До слова, росіянка, веде з чоловіком YouTube-канал, де скаржиться на холод у місті Уренгой, де вона тепер живе.

Читайте також:

Як працюють фейки і для чого РФ витрачає мільйони доларів на пропаганду – Вадим Міський