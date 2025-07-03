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У Росії є план ударів по ТЦК і мобілізації: експерт назвав новий задум Путіна
Росіяни атакували вже три ТЦК — аналітик припустив, якою буде нова тактика окупантів.
Протягом останнього тижня росіяни тричі гатили по українських ТЦК або по прилеглих до них локаціях, зокрема дронами. Як відомо, внаслідок атак пошкоджень зазнали приміщення ТЦК та СП у Кривому Розі Дніпропетровської області та сьогодні, 3 липня, одразу дві будівлі в Полтаві — міського та обласного ТЦК.
Яку нову глобальну мету переслідує Росія — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
«Таким чином Росія намагається вбити якомога більше військових. Росіяни знають, що в тих будівлях, за тією адресою було щонайменше десяток військовослужбовців. Тобто впевнені стовідсотково», — каже Ступак.
Він продовжує: «Так само атакують і райуправління поліції. Думаю, керуються такою логікою: що більше українських людей у погонах гине, то краще для РФ. Можливо, є спроба й зірвати мобілізацію, але через дві пошкоджених будівлі ТЦК мобілізаційна робота не буде паралізована».
Іван Ступак з високою долею вірогідності не виключає, що такі удари триватимуть.
«Можливо, у росіян є план щодо якихось показників, якого намагаються дотримуватися. Це те, за що в Росії можуть отримувати нагороди. Крім того, що в ТЦК, які працюють цілодобово, є працівники, там ще є мобілізовані громадяни. Завдаючи ударів по ТЦК, росіяни розраховують на те, що мобілізовані намагатимуться тікати з цих приміщень».
За даними Сухопутних військ ЗСУ, наприклад, у Полтаві на місцях влучань виникли пожежі, не обійшлося без загиблих і поранених (зазвичай приміщення ТЦК розташовані у глибині житлових кварталів). Як повідомила поліція області, внаслідок ударів по місту загинуло двоє людей, а кількість виявлених поранених станом на другу половину дня становила 47 осіб.
«Серед поранених є цивільні, поранені двоє працівників ТЦК та двоє військовослужбовців. Росія обрала таку тактику, атакуючи ТЦК. Намагається зірвати мобілізаційні процеси. Але шампанське їм відкривати рано. Будівлі пошкоджені, але робота триває», — розповів у коментарі для ТСН.ua речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.
Раніше повідомлялося про те, що Полтава пережила масовану атаку дронів.
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