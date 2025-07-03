У Росії є план ударів по ТЦК і мобілізації: експерт назвав новий задум Путіна

Військовий експерт Іван Ступак не виключив, що окупанти продовжать атакувати ТЦК / © ТСН

Реклама

Протягом останнього тижня росіяни тричі гатили по українських ТЦК або по прилеглих до них локаціях, зокрема дронами. Як відомо, внаслідок атак пошкоджень зазнали приміщення ТЦК та СП у Кривому Розі Дніпропетровської області та сьогодні, 3 липня, одразу дві будівлі в Полтаві — міського та обласного ТЦК.

Яку нову глобальну мету переслідує Росія — про це в коментарі для ТСН.ua висловив свою думку військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«Таким чином Росія намагається вбити якомога більше військових. Росіяни знають, що в тих будівлях, за тією адресою було щонайменше десяток військовослужбовців. Тобто впевнені стовідсотково», — каже Ступак.

Реклама

Він продовжує: «Так само атакують і райуправління поліції. Думаю, керуються такою логікою: що більше українських людей у погонах гине, то краще для РФ. Можливо, є спроба й зірвати мобілізацію, але через дві пошкоджених будівлі ТЦК мобілізаційна робота не буде паралізована».

Іван Ступак з високою долею вірогідності не виключає, що такі удари триватимуть.

«Можливо, у росіян є план щодо якихось показників, якого намагаються дотримуватися. Це те, за що в Росії можуть отримувати нагороди. Крім того, що в ТЦК, які працюють цілодобово, є працівники, там ще є мобілізовані громадяни. Завдаючи ударів по ТЦК, росіяни розраховують на те, що мобілізовані намагатимуться тікати з цих приміщень».

Дата публікації 16:16, 03.07.25 Кількість переглядів 59 Удар ворожих дронів по ТЦК у Полтаві потрапив на відео

За даними Сухопутних військ ЗСУ, наприклад, у Полтаві на місцях влучань виникли пожежі, не обійшлося без загиблих і поранених (зазвичай приміщення ТЦК розташовані у глибині житлових кварталів). Як повідомила поліція області, внаслідок ударів по місту загинуло двоє людей, а кількість виявлених поранених станом на другу половину дня становила 47 осіб.

Реклама

«Серед поранених є цивільні, поранені двоє працівників ТЦК та двоє військовослужбовців. Росія обрала таку тактику, атакуючи ТЦК. Намагається зірвати мобілізаційні процеси. Але шампанське їм відкривати рано. Будівлі пошкоджені, але робота триває», — розповів у коментарі для ТСН.ua речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Раніше повідомлялося про те, що Полтава пережила масовану атаку дронів.

Читайте також: