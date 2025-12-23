"У Росії є привід настиснути на Україну": Жданов попередив про наступний масований удар і назвав можливу дату

Військовий експерт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Росія вранці 23 грудня здійснила масштабний комбінований удар по Україні, застосувавши ударні безпілотники та ракети різних типів. Під ударом опинилася енергетична інфраструктура в західних і центральних областях. Внаслідок чергового обстрілу є загиблі та постраждалі цивільні. Запроваджено аварійні відключення електроенергії.

Чим була особлива атака, чому РФ влаштувала велику перерву між ударами та коли ворог може вдарити наступного разу — про це в коментарі сайту ТСН.ua розповів військовий експерт Олег Жданов.

Ракетний удар по Україні 23 грудня

За його словами, основу атаки становили «Герані» — ударні дрони. Армія РФ випустила по Україні понад 650 дронів.

Реклама

«Вони всю ніч виснажували нашу протиповітряну оборону (ППО). І лише вночі підняли авіацію, і десь уже під ранок почали з’являтися ракети в нашому повітряному просторі. Найімовірніше, це було зроблено саме для того, щоб максимально виснажити нашу систему ППО», — пояснює військовий експерт.

Тим більше, що «Шахеди» атакували дуже важливі об’єкти інфраструктури, а саме електричні підстанції, додає Олег Жданов:

«А коли у нас складається така критична ситуація, то ми вже починаємо використовувати по дронах зенітно-ракетні комплекси, що дуже невигідно у плані дороговизни, по-перше. І найголовніше, у нас не так багато ракет до цих комплексів. А потім, коли ППО виснажена, ракетні комплекси треба перезаряджати, і тут з’являються ракети на ранок, коли вже ми фактично маємо доволі низку ефективність у плані їх збиття. Я думаю, що саме таким чином була побудована нинішня атака».

Чим був особливий масований удар

Він звертає увагу, що армія РФ не застосовувала балістичні ракети під час масованого удару. На думку Олега Жданова, ворог «притримав» їх для наступної атаки, яка може відбутися вже найближчим часом.

Реклама

«Що стосується запасів, чому не було балістики, я думаю, що вони розділили по нальотах, і наступний дійсно може бути й на Різдво. Тим більше, що у них 25 грудня — не свято, вони святкують 7 січня. Тож цілком ймовірно. «Шахедів» у них достатньо, ми знаємо, що вони виробляють там їх доволі багато. Тож там скомплектувати такий самий по кількості наліт цих же «Шахедів», 500–600 штук, вони можуть підряд декілька разів. І додати до них, наприклад, балістичні ракети. І це буде повноцінний комбінований удар знов таки по об’єктах інфраструктури», — каже військовий експерт.

Росія готує наступну атаку по Україні

На думку Олега Жданова, найімовірніше, Росія спробує найближчим часом повторити атаку, щоб досягнути кінцевої мети щодо завдавання нам ураження.

«Що стосується кількості ракет, судячи з заяв нашого головного розвідника, то Російська Федерація на сьогоднішній день має приблизно до тисячі ракет у запасі різних типів. А з урахуванням їх витрати і з урахуванням їх виробництва, то фактично вони тримають десь 900–1000 ракет — стабільна кількістю боєзапасу для різних типів ракетних комплексів», — каже Олег Жданов.

У Росії є привід настиснути на Україну

Тривала пауза між масованими ударами (від 6 грудня) була пов’язана, найімовірніше, з політичними чинниками, а не з військовими, вважає експерт:

Реклама

«Це перемовини, зустрічі і все решта. Сьогодні, коли Марко Рубіо сказав першим, що перемовини зайшли в глухий кут, а потім Джей Ді Венс, він так доволі ненароком сказав, що перемовини можуть мати хороші результати, а можуть і не мати хороших результатів. Фактично все відкотилося на вихідні рубежі в плані перемовин, і тому у РФ є привід натиснути на Україну. Як натиснути — зробити блекаут, завдати удару по критичній інфраструктурі. Я думаю, що вони саме чекали, що на перемовинах цей «співробітник Кремлівської адміністрації» Стів Віткофф, він все ж доб’ється від нас певних поступок, особливо в територіальних питаннях. Бачите, для Путіна це критичні питання територій».