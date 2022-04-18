У Росії залишилося лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку - бригадний генерал США

У Росії залишилося лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку - бригадний генерал США

Кевін Раян зазначив, що в РФ, здається, немає контрактників чи добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати.

У Росії залишилося лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку війни.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав бригадний генерал у відставці, старший науковий співробітник Центру Белфер при Гарвардській школі Кеннеді Кевін Раян, відповідаючи на запитання, скільки боєздатності вже втратила російська армія за ці два місяці війни проти України.

"Я можу аналізувати лише ту інформацію, що є у відкритих джерелах. Але дані з відкритих джерел нам кажуть, що з приблизно 160 батальйонних тактичних груп, які Росія мала на початку війни, 120-130 вступили у війну, намагалися потрапити до України. Із цих 120-130, за останніми підрахунками, після того, як підрозділи почали відходити від Києва, росіяни мали приблизно 70-80 батальйонних тактичних груп. Отже, це значні втрати. Тобто у Росії залишилося в наявності лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку", - сказав він.

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За словами Раяна, російська армія зазнала величезних втрат з точки зору своєї бойової сили. "І найголовніше, що у них, здається, немає контрактників чи добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати. Отже, годинник цокає проти армії президента Путіна. Вони втрачають війська і частини. І схоже, що вони не можуть створити нові війська та підрозділи на заміну", - зазначив він.

Бригадний генерал у відставці також проаналізував, чи можливо, на його думку, зараз деблокувати Маріуполь та звільнити Херсон.

"Бойові дії в Маріуполі та Херсоні важливі з точки зору мети російських військових отримати єдину смугу землі вздовж південного кордону України, щоб відрізати Україну від Чорного моря. Оборона в Маріуполі приголомшлива. Це дивовижне досягнення, що українські військові досі там тримаються. Я не знаю, як довго це ще може продовжуватися. Бо вони майже повністю оточені. Проте ми маємо пам’ятати з історії, що існують приклади, як маленькі групи трималися багато тижнів і місяців", - сказав він.

Раян зазначив, що Херсон також надзвичайно важливий. "Бо Херсон та Миколаїв є двома "шлюзами" для подальшого просування сухопутних військ Росії до Одеси. Те, що вони досі не під повним контролем російських військових, також є великою заслугою українських бійців, і це блокує реалізацію Путіним його стратегічної мети у південній частині України", - пояснив він.

Американський експерт також розказав, якого озброєння не вистачає Україні, щоб провести вищезазначені операції.

"Я думаю, що Україна просить допомоги в певних видах зброї, які, на її думку, дадуть їй найкращу можливість перемогти російські сили як на Сході, так і на Півдні. Вони включають частину зброї, яку нещодавно вже передали США і НАТО. Найважливішою, на мою думку, будуть системи ППО, такі як С-300, або інші типи такої зброї, які зможуть збивати не лише російські літаки, а й деякі ракети та крилаті ракети", - наголосив він.

Раян заявив, що на додаток, для цього бою, який наближається, Україні також треба артилерійські системи та контрбатарейні радари, що дасть змогу українським військам знати, звідки йде артилерія, і спрямовувати вогонь у відповідь. "Ці речі будуть дуже важливими в цій боротьбі на Сході України і, звісно, за Херсон", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання ТСН.ua, чи бачить він бажання країн, які мають таку зброю, передати її Україні, що це можуть бути за країни, Кевін Раян заявив: "Причина, чому я згадав системи ППО та артилерію – це те, чого просить Україна. Це те, що деякі країни мають і можуть надати. Але це також речі, які дуже важко отримати в тих кількостях, які потрібні Україні. Тому я сказав, що думаю, що є набагато важливіші речі. США, наприклад, мають лише системи ППО та радари Patriot, і всього батальйонів у власному користуванні. Тому США реально не можуть надати Patriot Україні".

Американський експерт зазначив, що системи С-300 набагато більш поширені серед країн у світі. "І я думаю, що це можливість для нас отримати більше цих систем для України. І це буде важливо як під час цих боїв на Сході, так і навіть після завершення активних боїв. Коли в нас буде якесь "припинення вогню". Буде важливо мати все більше і більше таких систем ППО, щоб Росія не могла погрожувати Україні ракетними ударами під час так званого "миру" або "припинення вогню", - підсумував він.

Раніше Кевін Раян заявив в інтерв’ю ТСН.ua, що президент РФ Володимир Путін вирішив, що битва на Сході України буде фінальною фазою активної боротьби.

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