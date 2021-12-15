У Ростові суддя ненароком визнав присутність російських військ на Донбасі

У вироку в справі про хабарництво йдеться про російських військовослужбовців, які перебувають на “бойовому чергуванні” на території так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Суддя Кіровського районного суду міста Ростова мимоволі визнав присутність російських військ на окупованій території українського Донбасу, коли виносив вирок у справі про хабарництво одного із військовослужбовців.

Про це повідомив журналіст “1+1” Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, фігурант справи постачав продовольство російським військовим, розташованим на території так званих “ДНР” та “ЛНР”. У травні-листопаді 2019 року він ледве не зірвав постачання харчів для російських солдатів, які перебували там, як сказано у вироку, “на бойовому чергуванні”. Неприємну ситуацію російських військовий намагався зам’яти хабарями, але йому це не вдалося.

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Суддя Кіровського райсуду Ростова усю фабулу справи вніс в офіційний документ та виклав його у публічний доступ.

“Коли його виженуть з роботи, пропоную надати йому притулок в Україні. На підставі того, що він, скажімо, давно є прихованим агентом нашої розвідки”, - пожартував з цього приводу Цаплієнко.

Журналіст припустив, що документи з цього процесу тепер почнуть підчищати та опублікував скриншоти зі сторінки суду.

Telegram / Andriy Tsaplienko

Скриншот сайту судебныерешения.рф

Скриншот сайту судебныерешения.рф

Нагадаємо, за інформацією української військової розвідки, командування збройних сил РФ нарощує заходи з підвищення готовності до виконання завдань оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях (ОРДЛО).

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