У розбитій кав'ярні, з порізаними руками залишилась варити каву після удару балістикою по Києву: що відомо про незламну баристу

Вранці у понеділок, 25 березня, окупанти вдарили по Києву двома балістичними ракетами. Уламки розтрощили один із навчальних закладів і пошкодили прилеглі будинки, серед яких була і маленька кав’ярня. Та незважаючи на численні руйнування, дівчина-бариста продовжувала готувати каву у потрощеному вибухами кафе.

Що відомо про незламну дівчину, яка врятувалась за барною стійкою присівши та прикривши голову руками, – у сюжеті ТСН.

Незламна бариста Марія Євстаф’єва, якій 18 років, прославилася у соцмережах своєю вже легендарною фразою: "Як нас можна зламати? У нас приліт, а ми працюємо та робимо каву".

"До мене заходить подруга з вулиці, і каже: тривогу тільки включи після бабаху, і тільки вона каже цю фразу – шандарах-бабах, – згадує пережите Марія. – Я просто чую, як падає скло, і перше, що я роблю, – це накидаю каптур, отак присідаю просто, і все, і ось так, і голову намагаюсь максимально під бар, бо "Основи здоров'я" у школі вивчала".

Відео з незламною баристою і її легендарною фразою розлетілось Мережею.

Після цього відео сусіди та постійні відвідувачі почали приходити до кав'ярні та пропонувати фінансову допомогу аби швидко відновити заклад.

Співвласниця кав'ярні Карина Громова каже, що ті пошкодження, які є у закладі, кав'рня може усунути своїми силами, бо є потреби більш нагальні – як от збори для військових.

Проте не готовність допомогти грошима найбільше розчулила власників та незламну баристу, а теплі слова підтримки.

"Поприбігали люди, які просто мої гості, наче я їхня донька. Кажуть: боже, заспокойся, все добре! Клас... Це дуже приємно. Просто слова підтримки – мені стало дуже приємно", – каже бариста Марія.

За кавою вже до легендарної кав'ярні почали приїжджати кияни із найвіддаленіших куточків столиці:

Я пишаюся українцями, які попри такі наші, на жаль, труднощі, все одно продовжують жити і працювати.

Якось захотілось допомогти, тому що люди, не зважаючи на такі проблеми, як вибиті вікна, дверей немає, але все ж продовжують працювати.

Попри таку кількість гостей, вже не першу розмову з журналістами та не одну сотню репостів у сторіз, Марія зізнається – не до кінця розуміє, що відбувається в Інтернеті.

"Я не бачила ще жодної новини, жодного пабліка, я телефон не брала в руки від 12 години, мабуть, ну, коли ми почали працювати повноцінно, не знаю, що там", – зазначає дівчина.

Залишитись на роботі було її власним вибором.

"У нас є постійні відвідувачі, які щодня приходять. Як вони будуть без кави залишатися сьогодні?", – каже Марія Євстаф’єва.

Але ставити зіркою соцмереж нині вона точно не розраховувала.

"Можливо, колись я мріяла стати зіркою, але не в такому амплуа", – сміється незламна бариста Марія.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: В розбитій кав'ярні, з порізаними руками залишилась варити каву після удару балістикою по Києву!

Росіяни атакували Київ балістикою

Нагадаємо, вранці 25 березня РФ атакувала Київ ракетами. Уламки збитих ракет впали у чотирьох районах міста, завдавши руйнувань. Так, було пошкоджено багатоповерхову нежитлову будівлю Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну, а також три приватних будинки.

Внаслідок ракетної атаки у Києві уже 10 постраждалих. Двоє з них були госпіталізовані, у інших – гостра реакція на стрес.

Окупаційна армія Росії 25 березня атакувала Київ двома гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон".

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