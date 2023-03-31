У Румунії замість солодощів "Рошен" у фурі виявили сотні тисяч пачок цигарок з України

Надвечір суботи, 25 березня, румунські митники приголомшують новиною. Вони оприлюднюють фото та відео, де фахівці рахують сотні тисяч пачок цигарок без акцизних марок, серед них - коробки із брендом кондитерської корпорації "Рошен".

"Сигарети були з безмитним маркуванням, тобто без румунського податкового маркування. Вони були серед палетованих цукерок, які й були внесені в митні декларації", - говорить керівниця регіонального відділу румунської митниці (м. Брашов) Верґініка Драґой.

Редакція ТСН отримала копії цих декларацій. Відправник - кондитерська корпорація "Рошен", головний офіс у Києві. Місто призначення - Бухарест, Румунія. Вміст вантажівки - шоколадки, вафлі, цукерки. За даними ТСН, ані українська, ані румунська митниці ретельно не перевіряли фуру, адже вона не викликала жодних підозр.

"Добрий товар прикриття - це саме бренд "Рошен", тому що це загальновідома компанія, яка займається експортом. І припустити думку, що в цьому вантажі будуть сигарети, – було досить недоречно", - говорить президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

Все пішло не так уже в глибині Румунії. Машину випадково зупинила поліція, і тоді вже водій почав нібито плутатися в показах.

"Пунктом призначення була внутрішня митниця в Бухаресті. Коли водія запитали, куди він прямує, він сказав нам, що прямує до Орадя, а потім підозру поліцейських іще більше посилив маршрут, яким їхав водій, адже він відхилився від шляху до столиці", - каже керівниця регіонального відділу румунської митниці (м. Брашов) Верґініка Драґой.

Вантажівку доправили на ретельну перевірку до міста Брашов. Там і з'ясувалося, що окрім солодощів, у ній було майже 4 мільйони безакцизних цигарок. У декларації як брокер-декларант - тобто особа, яка оформлює декларації - зазначена пані Єфіменко. Спілкуємося з нею телефоном:

"На зараз я вам нічого не можу прокоментувати, бо вони не уповноважували мене на це. Але я вам можу тільки одне сказати, що всі фури вантажаться під відеонаглядом".

"Під відеонаглядом компанії "Рошен" - так? А що далі з нею відбувається?"

"Я не буду давати коментарів, тому що я не уповноважена".

Ці документи ще раз підтверджують - відправник достеменно знав вміст фури. Акт завантаження саме тієї автівки ВХ5519СМ, яку згодом затримають у Румунії, і додаток до угоди між київським і румунським "Рошенами": в додатку перелічені всі солодкі офіційні позиції – на 53 тисячі євро, а в акті завантаження чорним по білому написано: "Сторонніх вкладень немає, недовкладень немає, асортимент відповідає маркуванню".

"Така кількість цигарок – ціла автівка – вона не могла бути просто. Водій кудись заїхав, довантажив, потім заїхав до країни, вивантажив десь і без відома компанії, яку він обслуговує. Він міг не знати, що йому завантажують на складі, це він міг не знати. Але він навряд чи сам прийняв на себе відповідальність довантажити цигарками будь де", - каже президент Асоціації міжнародних експедиторів України Віктор Берестенко.

До речі, цікава деталь: офіційний документ, який "Рошен" подав на митницю, складено... мовою держави-агресорки. Але то вже, як-то кажуть, інша історія.

Водія злощасної фури заарештовують на 30 днів. Нині він без мобільного зв'язку. ТСН зв'язується з його дружиною:

"Тобто за документами він возить туди цукерки?"

"Угу!"

"І торти?"

"Угу! Ну, щось таке. А я знаю, що там завантажують?!"

"Ну, давайте, визволяйте чоловіка, бо він же ж явно не винен!"

"Звісно, я так розумію, що він не знав, що таке робиться!"

А от чи міг засновник корпорації "Рошен" Петро Порошенко не знати про те, що доставляють фури компанії за кордон? Протягом кількох днів ТСН намагалася отримати коментарі корпорації "Рошен". На сайті зазначено лише гарячу лінію для покупців:

"А підкажіть, будь ласка, я розумію, що ваша гаряча лінія для споживачів, а не підкажете, як зв'язатися з пресслужбою?"

"Ми можемо дати лише електронну адресу".

ТСН написала декілька листів на електронну адресу "Рошен", а також відправила запити на сайті компанії. У відповідь - тиша.

Державна митна служба України очікує офіційних пояснень від колег із Румунії - що власне сталося, і проводить розслідування дій своїх співробітників.

"Тютюнова продукція - це взагалі така продукція, яку ми достатньо часто виявляємо, бо дійсно відомо, що ціни в Європі від наших відрізняються, тому намагаються люди дійсно провезти їх", - зазначила керівниця пресслужби Державної митної служби України Алевтина Топчієва.

"І дійсно часто їх приховують серед інших продуктів?"

"Так, і серед інших продуктів, і в конструктивних порожнинах транспортних засобів".

Чому деякі громадяни йдуть на такі ризики - стає зрозуміло, якщо підрахувати сумарний прибуток від продажу великих партій безакцизних цигарок.

"Порахуйте самі: середня ціна цигарок 6-7 євро. Ви ж розумієте, воно все іде як д'юті фрі. Мінімум 1,5-2 євро на пачці заробляє", - пояснює експерт Асоціації митних брокерів України Руслан Повразюк.

Тобто на приблизно 200 тисяч пачок, як в останньому випадку, організатори схеми могли виручити до пів мільйона євро. Навряд чи такий рейс був винятком.

Джерела ТСН повідомляють - у момент, коли стало відомо про зупинку поліцейськими фури в Румунії, три вантажівки з продукцією "Рошен", які чекали на свою чергу на перетин кордону з українського боку, розвернулися і поїхали бозна-куди.