У садках можуть з'явитися камери: чи допоможуть зменшити кількість випадків жорстокого поводження з дітьми

Петиція набрала 25 тис. голосів.

На сайті президента українці підтримали петицію про обов’язкове встановлення системи відеонагляду в дитячих садках. Трохи більше ніж за місяць вона набрала необхідні 25 тисяч підписів і тепер буде розглянута президентом. Авторка петиції каже: усе для того, аби зменшити кількість випадків жорстокого поводження з дітьми як з боку вихователів, так і з боку однолітків.

Детальніше про ініціативу - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Олена - мати трирічного Кирила, якого щодня водить до дитячого садочка. Розповідає: останнім часом перебування у дошкільному закладі стало нестерпним. Один із вихованців вередує та чіпляється до дітей. Його батьки на звернення вихователів не реагують. За їхніми слова, це все наклеп. Тож аби довести, що проблема є, інші батьки збирають підписи на встановлення камер відеонагляду: "Треба ставити камери, щоб наблюдати за процесом виховання".

Незабаром камери можуть встановити в усіх садочках. Нещодавно відповідна петиція набрала необхідну кількість підписів і буде розглянута президентом. Її авторка блогерка Аліна Ханумак каже: усе для того аби зменшити кількість випадків жорстоко поводження з дітьми: "Вихователі, навіть агресивні вихователі, в яких немає настрою, вони просто будуть завжди пам’ятати. Завжди у них буде в голові, мовляв, ні дитину за руку потягнути, не маю права кричати, бо є камери".

Про такі проблеми Аліна дізналася випадково, коли почала цікавитися дошкільними закладами для свого маленького сина. Попросивши поради у своїх фоловерів, куди ж краще віддавати дитину, то отримала десятки повідомлень із застереженнями.

Камери спостереження в дитсадках – усе для того, аби діти були в безпеці

Юрист громадської організації "Батьки SОS" Роман Бондаренко каже: камери справді можуть допомогти, бо ж проблема жорстокого поводження з дітьми актуальна постійно. "Це наслідок радянської авторитарної педагогіки, коли до дітей не ставляться як до повноцінних громадян".

Також читайте Під Полтавою у дитсадку 5-річний хлопчик зламав руку

За його словами, камери будуть стримувати недобросовісних вихователів і допоможуть отримати доказ у разі порушення прав дитини. "Дуже часто порушують їхні права. Ставлять в куток, наприклад, змушують спати, змушують доїдати їжу, яку діти не хочуть їсти силою. Тобто все відбувається через силу. Я вважаю, що це звичайно допоможе, тому що буде якийсь стримуючий фактор", - каже Роман Бондаренко.



Нині камери відеонагляду батьки можуть встановити самостійно. Аби все вийшло, необхідна згода батьків та бажання адміністрації з відповідним фінансуванням. Щоправда, через бюрократичні складнощі таких закладів нині небагато. У петиції ж авторка наполягає на обов`язковому встановленні систем відеонагляду. Тож зараз з'явилась ймовірність, що ними все ж можуть обладнати всі заклади дошкільної освіти в Україні.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання