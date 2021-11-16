У садочку, де дитину нібито замотували скотчем, працює поліція: вихователі говорять про дитячі фантазії

Про те, що над 4-річною Ніколь в садочку знущалися, директорці розповіла мама дівчинки ще 12 листопада – на наступний день після інциденту.
В одному з дитсадків на Полтавщині спалахнув скандал. Батьки запевняють, що за непослух виховательки покарали 4-річну дівчинку: замотали скотчем руки і ноги та заліпили рота. Вони вже звернулися із заявою до поліції та вимагають звільнити і покарати винних. Натомість, у садочку – все заперечують, мовляв, маленькі діти здатні фантазувати – і збираються позиватися до суду.
Про те, що ж насправді відбулося – 16 листопада йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
В освітньому закладі вже другий день працює поліція. Дівчинка, яку вихователі нібито зв’язували скотчем – теж тут, але в іншій групі, з іншими вихователями.
Очільниця закладу у заявлене дитиною не вірить і каже, що обидві виховательки – досвідчені, у однієї 40 років стажу, у іншої 12. Жодних нарікань на них досі не було. Вони й сьогодні працюють.
"Без рішення суду я не можу цих людей не те що звільнити, а навіть відсторонити", - зазначає вона.
Про те, що над 4-річною Ніколь в садочку знущалися, директорці розповіла мама дівчинки ще 12 листопада – на наступний день після інциденту. Керівниця твердить - одразу намагалася розгледіти бодай якісь сліди але їх не було.
"Якби в дитинки – ми моделюємо ситуацію - були дійсно були склеєні ручки чи ротик, ми розуміємо, що це клейка стрічка і після цього б залишилися якісь сліди. Навіть, якби дорослій людині приклеїти до рота скотч і відклеїти – це буде травма, а ніжна шкіра дитини взагалі цього не витримає", - зазначає вона.
Директорка запевняє – відразу почала службову перевірку, залучила психолога, дитину перевели в іншу групу. Однак, мати вимагала звільнення виховательок. А, коли цього не сталося – в Інтернеті з’явилася відеорозповідь сестри нібито постраждалої дівчинки.
До поліції жінка справді звернулася лише після розголосу, вчора, підтверджують і в поліції. Там поки що жодних висновків робити не можуть.
"Наразі ми маємо слово дитини, про яке повідомила її мама, проти слова вихователів, які це заперечують", - зазначають правоохоронці.
Своєю чергою, більшість мам, чиї діти ходять до цієї групи - відмовляються вірити у жорстокість виховательок.
Наразі поліція призначила ряд експертиз, із залученням психологів – опитуватимуть усіх дітей групи, в яку ходила Ніколь. Якщо провину виховательок доведуть – їм загрожує до 3-х років ув’язнення. Тим часом – обидві педагогині готують позов до суду – щоби відстояти свою честь і гідність.
Нагадаємо:
- У Запоріжжі суд виніс вирок виховательці дошкільного закладу, яка вийшла на прогулянку з дітьми, а одного малюка забула в групі. В цей час 4-річна дитина сама захотіла вийти на вулицю і випала з вікна.
- А у Дніпрі вихователька одного з дитячих садків грубістю довела до сліз 4-річного хлопчика. А за словами мами малюка, до нього також застосовувався фізичний вплив. Аудіозапис інциденту мама дитини згодом виклала в соціальні мережі. Його зробив сам малюк, який записав на диктофон смарт-годинника, що відбувається в групі.
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