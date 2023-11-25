У СБУ розкрили, чим Україна завдала потужного удару по Кримському мосту: “Зайшли з моря”

Вдруге Україна вразила Кримський міст 18 липня 2023 року за допомогою морських дронів типу Sea Baby. Військові зайшли на цей раз не з суші, а з моря.

Про це в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів генерал-майор, голова Служби Безпеки України Василь Малюк.

Це була спільна операція СБУ і Військово морських сил Збройних Сил України. Під час підготовки до операції українські військові зібрали розвідувальні дані, всю інформацію про міст: із чого побудований, які в нього елементи, конструкції. Для того, щоб зрозуміти, якою зброєю його можна зруйнувати.

Морські дрони "SeaBaby", тобто "Морське немовля" / фото СБУ

“Був здійснений комплекс відповідних оперативних, в тому числі оперативно-технічних заходів. Була здобута відповідна документація, яка була нами використана для майбутнього планування нанесення вогневого ураження”, — зазначив Василь Малюк.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер” розповів, що Василь Малюк подарував йому “гарненьку книжечку” — робочу документацію “Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив”.

“Де він її взяв, я можу тільки здогадуватися. Конструкторська документація танка, ракети, літака — вона є сама по собі таємною. Не кажучи вже про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, у який спосіб ми його зруйнуємо”, — розповів “Хантер”.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер” / Скриншот із фільму

За словами Василя Малюка, “Хантер” є сильним інженером, який вміє правильно зробити розрахунки умов. Разом з ним операцію робили і планували.

Нагадаємо, "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів про резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ. 24 листопада відбулася прем'єра. Наступні виходи — щоп’ятниці.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс. Уперше на телебаченні!

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