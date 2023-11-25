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У СБУ розкрили, чим Україна завдала потужного удару по Кримському мосту: “Зайшли з моря”

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2015
Час на прочитання
2 хв
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У СБУ розкрили, чим Україна завдала потужного удару по Кримському мосту: “Зайшли з моря”

Кримський міст / Скриншот із документального фільму

Українська розвідка отримала конструкторську документацію мосту.

Вдруге Україна вразила Кримський міст 18 липня 2023 року за допомогою морських дронів типу Sea Baby. Військові зайшли на цей раз не з суші, а з моря.

Про це в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги" розповів генерал-майор, голова Служби Безпеки України Василь Малюк.

Це була спільна операція СБУ і Військово морських сил Збройних Сил України. Під час підготовки до операції українські військові зібрали розвідувальні дані, всю інформацію про міст: із чого побудований, які в нього елементи, конструкції. Для того, щоб зрозуміти, якою зброєю його можна зруйнувати.

Морські дрони
Морські дрони "SeaBaby", тобто "Морське немовля" / фото СБУ

“Був здійснений комплекс відповідних оперативних, в тому числі оперативно-технічних заходів. Була здобута відповідна документація, яка була нами використана для майбутнього планування нанесення вогневого ураження”, — зазначив Василь Малюк.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер” розповів, що Василь Малюк подарував йому “гарненьку книжечку” — робочу документацію “Будівництво транспортного переходу через Керченський пролив”.

“Де він її взяв, я можу тільки здогадуватися. Конструкторська документація танка, ракети, літака — вона є сама по собі таємною. Не кажучи вже про такий стратегічний об'єкт, як Кримський міст. Тут ми знайшли все, що нам було потрібно для того, щоб зрозуміти, у який спосіб ми його зруйнуємо”, — розповів “Хантер”.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер” / Скриншот із фільму / ©
Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер” / Скриншот із фільму

За словами Василя Малюка, “Хантер” є сильним інженером, який вміє правильно зробити розрахунки умов. Разом з ним операцію робили і планували.

Нагадаємо, "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів про резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ. 24 листопада відбулася прем'єра. Наступні виходи — щоп’ятниці. 

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс. Уперше на телебаченні!

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Дата публікації
Перегляди
2015
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