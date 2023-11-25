У СБУ розкрили усі деталі атаки на Кримський міст: три дрони довелося самоліквідувати (відео)

У Службі безпеки України розкрили деталі атаки на Кримський міст. Його атакували п’ять українських військово-морських дронів Sea Baby. Три дрони під час спецоперації довелося самоліквідувати.

Про це розповіли в ексклюзивному документальному фільмі "СБУ. Спецоперації перемоги".

14 липня 2023 року бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер” із головою СБУ Василем Малюком доповіли президенту про технічну готовність до виконання місії. Володимир Зеленський відразу дав вказівку на її проведення.

У Києві створили штаб

“Ми з військовими моряками зранку 16 липня утворили штаб цієї операції. Це величезна кількість моніторів, де відображалася вся інформація, яка на той час була у Чорному морі”, — розповів “Хантер”.

Команда відслідковувала погоду, хвилі, течії, рух цивільних кораблів, рух військових, російську авіацію — всі чинники, які могли вплинути на успіх.

Бригадний генерал військової контррозвідки СБУ “Хантер” / Скриншот із фільму

“В операції по ураженню Кримського мосту приймали участь п'ять морських надводних дронів. Вони рухалися двома групами. Доцільно два човни відправляти вперед, щоб вони вели розвідку, і в випадку виявлення або зустрічі з кимось, вони попереджають основну групу, що треба робити маневр”, — розповів підполковник військової контррозвідки СБУ “Єнот”.

Дрони мали підійти до Кримського мосту десь приблизно о другій годині ночі.

“Тому що липень, дуже коротка ніч. О третій-пів четвертої за Києвом там вже починається світанок, і наші кораблі будуть виявлені з десятків, а може й сотень цивільних судів, яких кишить там, біля Керченської протоки. Через те нам потрібно було проїхати туди поночі. Ми управляли з Києва дронами, які перебували від нас за тисячу кілометрів”, — розповів “Хантер”.

Прийняли рішення різко змінити маршрути

На віраж планшеті, який відслідковує російську авіацію, військові побачили, що в бік дронів висувається російський винищувач. Це був напружений момент.

“Ми зрозуміли, що нас шукають. І російські літаки, і російські гелікоптери, і їхні кораблі. Вони теж не сидять там, постійно моніторять море, постійно шукають надводні наші дрони. Було прийнято рішення різко змінити маршрути. Ми пішли на південь, потрібно було зробити гак понад 70 кілометрів додатково шляху. Ми могли до двох годин ночі не дістатися, тому пришлось збільшити крейсерську швидкість. Наші кораблі почали в прискореному режимі долати ті відстані, яка залишилася до Кримського мосту”, — розповів “Хантер”.

Мали можливість знищити російський фрегат

Тоді у штабі отримали інформацію, що десь приблизно на маршруті дронів перебуває російський фрегат “Адмірал Ессен”. Це один із двох човнів, які претендують на звання флагмана Чорноморського флоту, після крейсера “Москва”. Один із носіїв “Калібрів”, який наносить ракетні удари по всій території України.

“Буду відвертим — це дуже і дуже пріоритетна ціль для нас. Ну і колектив в якийсь момент почав вагатися, що давайте все ж таки, можливо, на “Ессен” підемо і так далі. Проте я наполіг терміново і сказав: ні, ні в якому разі. У нас є чітка задача Верховного головнокомандувача. Ми маємо підрізати логістику ворогу саме там. До “Ессена” ми ще повернемося трохи згодом”, — розповів Василь Малюк.

Голова СБУ Василь Малюк / Скриншот із документального фільму

Намагалися наздогнати "Адмірал Ессен"

Коли перші два дрони дійшли до Ялти, вони відірвалися від інших трьох десь на 70-80 кілометрів. Враховуючи те, що три останніх наздоганяли їх і рухалися з більшою швидкістю, ніж заплановано, то і витрати пального у них були більші.

“Тому ці три останніх вони, скоріше за все, не дійшли б. Скінчилося б пальне. Кожен човен ніс на собі приблизно 900 кілограмів тротилу. Якщо в тебе є такий заряд і в нього закінчується пальне, ну не хочеться, щоб він просто потонув. А тут рядом “Ессен”. Пробуємо наздогнати його”, — розповів “Єнот”.

Підполковник військової контррозвідки СБУ “Єнот” / Скриншот із фільму

Три дрони довелося самоліквідувати

Було прийнято рішення, що перші два човни, які вже й так перебувають недалеко від Керченської протоки, далі йдуть на міст. А три човни, які були позаду, йдуть на пошук, виявлення і можливе переслідування та знищення Ессена.

“Вони десь там, біля Ялти чи Партеніт, зустрінуться і “покохають” один одного. Кілометрів до 80 на годину вони шурували на максимальній швидкості десь протягом години. Для тимчасового щастя екіпажу того “Ессена”, корабель пішов на Новоросійськ. Через це навіть теоретично наші “морські малюки” не могли його наздогнати. На наших всіх трьох дронах повністю вичерпано було пальне, і ми їх самоліквідували на невеликій відстані від берега біля Ялти, Партеніта та Гурзуфа”, — розповів “Хантер”.

Це довелося зробити для того, щоби “морські малюки” не потрапили до рук росіян. Для перших двох дронів обрали найоптимальніший з точки зору енергозаощадження режим, і вони пішли на Кримський міст.

“Вперше в історії морських боїв фактично такими засобами був вражений такий об'єкт. Це все просто було вау, це не передати словами”, — розповів полковник військової контррозвідки СБУ “Алекс”.

Нагадаємо, "1+1 Україна" покаже цикл документальних фільмів про резонансні спецоперації СБУ, які вразили весь світ. 24 листопада відбулася прем'єра. Наступні виходи — щоп’ятниці.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео СБУ. Спецоперації перемоги. Кримський міст на біс. Уперше на телебаченні!

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