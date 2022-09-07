У селі на Прикарпатті пам’ятник радянському солдату завдяки реставрації перетворили на монумент воїнам ЗСУ

Пам'ятник ЗСУ з’явився у селі Копанки на Прикарпатті і селянам коштував копійки, бо зробили його, відреставрувавши монумент радянському солдату, який давно вже муляв їм очі.

Селяни на Прикарпатті провели декомунізацію свого радянського пам’ятника, і шану українським військовим віддали, йдеться в ТСН.

Український воїн присів біля стели, пофарбованої в кольори державного прапора. Селяни прискіпливо оглядають пам’ятник, який прикрашає центр їхніх Копанок. Дошка шани поруч зрадницьки видає, що ще кілька тижнів тому це був меморіал радянським солдатам, а саме жителям цього села, які загинули у Другій світовій.

Збудований півстоліття тому, цей пам’ятник останнім часом стояв полущеним та муляв очі перехожим. Копанчани вже думали, чи не декомунізувати його, знісши, як це вже зробили сусіди. Однак староста запропонував інший шлях - переробити монумент на честь тих, хто зараз б’ється за Україну. «Знести - дуже швидко, а будувати - довго, затратно. І в теперішній час ці кошти ми б ніде не знайшли, щоб побудувати такий пам’ятник», - каже староста Мар'ян Бунга.

Також читайте Пів року війни в Україні показують у двогодинній стрічці на Венеційському кінофестивалі

А тут навіть бюджетних грошей витрачати не довелося, бо знайшлися спонсори. Щоправда, процес селян змусив похвилюватися, адже одного дня пам’ятник став зеленим. Майстрам довго довелося пояснювати людям, у яких на фронті рідні та друзі, що це лише ґрунтовка, аби надалі фарба гарно лягла. Але тепер, коли робота була завершена, копанчани пропонують іншим селам брати з них приклад. «Цей солдат, він теж в 41-45 році наше село, як кажуть, визволяв, захищав. І наші полягли тоді діди, прадіди. Я думаю, що правильний вибір зробили, бо завалити - немає проблем», - кажуть місцеві.

Читайте також:

Все більше жінок, які змушені були залишити свої домівки через війну, опановують професію сапера

Українські волонтери на найбільшій виставці оборонної промисловості в Польщі вже придивились, чим озброять військових

"Вове П. лично в руки": українці скинулись на дрони-камікадзе і тепер залишають для ворога послання на їхніх крилах