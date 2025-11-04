У ще одній країні Європи заявили про наплив молодих чоловіків-біженців з України

Виїзд молоді за кордон / © ТСН

Реклама

Швейцарія заявила про різкий сплеск українських біженців віком від 18 до 22 років.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

За даними тамтешнього Державного секретаріату з питань міграції, через кілька днів після вступу в силу в серпні нових правил виїзду для молодих українців кількість заяв про надання захисту від цієї категорії зросла по всій Європі.

Реклама

Якщо наприкінці серпня у Швейцарії реєстрували лише три заяви від чоловіків з України 18-22-річного віку, в наступні тижні їхня кількість зросла до 33-77, а потім до максимуму в 185 у середині жовтня.

Наразі ця вікова група становить близько 30% усіх заяв. Однак, за даними швейцарської сторони, в останні тижні спостерігаються ознаки стабілізації, а дані останніх днів дозволяють припустити, що пік заявок на отримання статусу біженця минув. Раніше про наплив українських біженців після прийняття урядом змін про перетин держкордону повідомляли також у Польщі та Німеччині. Німецькі чиновники, зокрема, висловлювали невдоволення таким рішенням.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко вважає, що через виїзд чоловіків віком 18-22 роки за кордон Україна втрачає мобілізаційний ресурс.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 4 листопада. ОПЕРАЦІЯ ГУР в ПОКРОВСЬКУ! АТАКА на РФ! “Сплеск” УКРАЇНЦІВ в ШВЕЙЦАРІЇ