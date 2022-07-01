У школах з батьків збирають гроші на бомбосховища: у МОН відповіли, чи це законно

У школах з батьків збирають гроші на бомбосховища: у МОН відповіли, чи це законно

З'явилася інформація, що у навчальних закладах з батьків збирають гроші на бомбосховища.

У Міністерстві освіти та науки відреагували на цю інформацію та заявили, що такі дії є неприпустимими та незаконними.

Про це наголосив заступник міністра освіти і науки України Андрій Вітренко в ефірі ТСН у п'ятницю, 1 липня.

"Це взагалі якийсь, яне знаю, як це назвати. Тому що це абсолютно неприпустима ситуація. Якщо є якісь повідомлення з цього приводу, я буду дуже просити повідомляти відповідними засобамидо Міністерства освіти та науки. Ми будемо ухвалювати певні адміністративні дії, щоб таких ганебних ситуацій не відбувалося більше", - підкреслив Вітренок.

До слова, у Києві готують школи до нового навчального року. Його планують розпочати стандартно, 1 вересня, у режимі офлайн. Прилеглі до шкіл території перевірять на наявність вибухонебезпечних предметів.

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