У школах з'явилося нове меню: чому не всі задоволені новаціями та на що скаржаться

У школах з'явилося нове меню: чому не всі задоволені новаціями та на що скаржаться

З меню забрали не корисні продукти.

Цього тижня практично по всій країні запрацювала нова система шкільного харчування. Чимало людей задоволені змінами. Натомість у деяких школах діти їсти просто відмовляються. До прикладу, Ірина з Бахмача написала, що в їхньому ліцеї їжу залишили таку ж, але забрали звідти сіль і цукор.

Як змінилося харчування в українських школах від нового року і чому задоволені не всі - у сюжеті Сніданку з 1+1.

З перших днів нового семестру в українських школярів – нове меню. Звідти прибрали все шкідливе, на кшталт ковбас і сосисок, а навпаки додали більше корисних фруктів та овочів. Втім, ситуація доволі не однозначна. Деякі з батьків "Сніданку" писали про задоволених дітей, які раніше не їли в їдальні. Натомість є школи, де ситуація кардинально протилежна: діти відмовились їсти, бо їжа стала не смачна. Справа у тому, що зі звичних страв прибрали цукор і сіль.

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Олена Лізвінська – експертка з безпеки дітей і прибічниця другого табору батьків. З одного боку вона рада, що в раціоні її дітей не буде не надто корисних ковбас і сосисок. З іншого – її син і донька не готові до деяких змін. "Не додавати цукор до какао. Хто з дорослих буде пити какао без цукру? Так само діти його не будуть пити. Зараз не додають сіль. Хто буде їсти взагалі без солі", - скаржиться вона.

Один із творців нового меню – шеф-кухар і гастрореформатор Євген Клопотенко. Каже, змінити меню у всіх школах важко. "Є ті, хто не розуміють і не читають: сіль додавати можна, цукор додавати можна і хліб використовувати можна", - наголошує він.

Насправді, Міністерство охорони здоров’я, яке прописувало норми нового раціону, лише зменшило кількість солі та цукру, а не забороняло їх взагалі. "Це означає, що їжа буде така само солена. Просто не треба використовувати її забагато. Я розумію: хтось недочув, хтось - не розібрався. Це також нормально. Директор школи сказав одне, департамент освіти - інше, Держпродспоживслужба - третє, Клопотенко - четверте. Не розумієш кому вірити", - каже кухар.

Уже від березня 2022-го Євген поїде до регіонів, де буде буквально на пальцях показувати шкільним кухарям, яким має бути новий раціон. Водночас із цим меню вже ознайомились дитячі дієтологи та підтримують поступове зменшення солі та цукру. За а дотриманням норм цього раціону стежитиме Держпродспоживслужба. Якщо отримають скарги, будуть їхати до шкіл - перевіряти харчові блоки, перевіряти меню.

Фахівці радять: якщо є претензії до раціону дитини, просіть її робити фото, фіксуйте все та надсилайте скаргу до Держпродспоживслужби. На їхньому сайті в розділі "Звернення громадян" є всі контакти та зразок скарги.